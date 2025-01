Dalla comicità di Stefano Santomauro a Nocchiopinocchio, gli spettacoli al Quaranthana

Venerdì 17 gennaio alle ore 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 loc. Corazzano) Stefano Santomauro, comico e monologante, vincitore del primo posto nella finalissima del Super Open Mic nel famosissimo Zelig di Viale Monza di Milano, si esibisce in GOD SAVE THE SEX. Un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà.

"L'amore è la risposta, ma mentre attendiamo la risposta il sesso può suggerirci delle ottime domande". E di domande Santomauro se n'è poste molte perché nell'era multimediale e della velocità 5G, sembra impossibile riuscire a trovare tempo e voglia di fare sesso. Lo dicono le statistiche: secondo una ricerca mondiale del Censis facciamo meno sesso della generazione precedente. Un racconto comico di quello che il mondo è diventato da quando abbiamo smesso di fare sesso.

Nocchiopinocchio

Domenica 19 gennaio alle ore 17:00 si accendono i riflettori con la dodicesima rassegna per i più piccoli Sognare Teatro Famiglie con NOCCHIOPINOCCHIO, in scena Enrico Falaschi, per la drammaturgia e regia di Andrea Mancini, tecnica di Angelo Italiano. Ancora una storia di Pinocchio: l’idea è proprio quella di un: "non ne possiamo più" di Pinocchio, raccontato dallo stesso burattino, diventato bambino, e adesso uomo, che non riesce a convivere con la propria storia, una storia tra l’altro raccontata a partire dalle straordinarie scenografie di Emanuele Luzzati, con l’enorme Balena, ma anche i Carabinieri e poi naturalmente lo stesso Pinocchio. La storia di questo personaggio stanco di ciò che racconta, costruita con le tecniche della narrazione, ma anche a partire dal testo originale di Collodi (che può alla prima lettura apparire subito straniante e comunque divertente, proprio per l’utilizzazione di un linguaggio che assomiglia poco anche al "toscano" di oggi). Un testo alla fine molto semplice, ma che riesce ad adattarsi e a farsi apprezzare da ogni tipo di pubblico, con momenti davvero irresistibili.

La stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano) è organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Il Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è un luogo multidisciplinare, uno spazio dove gli spettacoli prendono vita, un luogo di reazione e residenze artistiche, di stagioni e rassegne teatrali per le nuove generazioni e per la prosa. È un teatro, ubicato nella frazione di Corazzano, che fa del suo essere periferico un punto di forza e un tratto di originalità. È un luogo intimo dove si stabilisce un rapporto privilegiato fra attori e spettatori dando vita a occasioni di incontro per emozionarsi e riflettere.

