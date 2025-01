Campionato nazionale AiCS di Karate a Calenzano, tanti successi per l'Asd Costa Azzurra

L’11 e 12 gennaio 2025, il Palazzetto dello Sport di Calenzano è stato il cuore pulsante del karate italiano, ospitando il prestigioso Campionato Nazionale AiCS. Tra i protagonisti della manifestazione, spicca ASD Costa Azzurra Karate, che ha sede a Montelupo Fiorentino, Signa e Prato e che ha partecipato con un nutrito gruppo di atleti e conquistato risultati di grande rilievo sia nella specialità Kata che nel Kumite.

Giornata dell’11 gennaio: eccellenze nel Kata

Nella giornata dedicata al Kata, ASD Costa Azzurra si è presentata con 14 atleti, guidati dai tecnici Massimo Campigli, Beniamino De Filippo, Paolo Susini e Riccardo Cardaci. La squadra ha portato a casa risultati eccezionali, tra cui:

1° posto: Categoria Cadetti Femminile cinture marrone/nere - Martina Guazzini

2° posto: Gara interstile - Martina Guazzini

3° posto: Categoria Juniores Femminile cinture gialla/arancione - Ester Pavese

3° posto: Categoria Cadetti Femminile cinture gialla/arancione - Spinelli Anna

3° posto: Categoria Seniores Femminile cinture marrone/nere - Raitano Aurora

Una prestazione corale che ha dimostrato l’impegno, la disciplina e la preparazione dei nostri giovani talenti.

Giornata del 12 gennaio: grinta nel Kumite

Nella seconda giornata, dedicata al Kumite, 8 atleti di ASD Costa Azzurra sono saliti sul tatami, mostrando determinazione e tecnica. Da sottolineare:

3° posto: Categoria Esordienti Femminile cinture verdi/blu - Sara Dahbi

Ogni atleta ha combattuto con grinta, contribuendo a consolidare la presenza della società tra le migliori del panorama nazionale.

Oltre il risultato sportivo

Oltre ai trofei e alle medaglie, il Campionato Nazionale AiCS è stato un momento di grande valore sportivo e umano, unendo atleti di tutte le età e provenienti da diverse regioni italiane. Per ASD Costa Azzurra Karate, questo evento rappresenta non solo un successo agonistico, ma anche un’occasione per promuovere i valori che da sempre contraddistinguono il karate: disciplina, rispetto, crescita personale e spirito di squadra.

Un sentito ringraziamento va ai tecnici, agli atleti e alle famiglie che hanno sostenuto con entusiasmo ogni singolo momento della competizione. ASD Costa Azzurra Karate si prepara ora a nuove sfide, con la stessa passione e dedizione che caratterizza ogni allenamento e gara. Un grande applauso a tutti gli atleti e ai tecnici di ASD Costa Azzurra per aver portato alto il nome della società!

Fonte: ASD Costa Azzurra Karate