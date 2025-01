Controlli a tappeto nel Pisano: 7 denunce per alcol, porto di armi e guida senza patente

Una settimana di controlli serrati da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa ha portato alla denuncia di sette persone per reati che vanno dal porto ingiustificato di armi alla guida in stato di ebbrezza e senza patente. Le operazioni hanno interessato sia la Compagnia di Pisa che quella di San Miniato.

La Sezione Radiomobile ha fermato un’autovettura con targa francese il 5 gennaio in via Vespucci a Pisa, denunciando un 43enne straniero per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'uso di stupefacenti, guida senza patente (mai conseguita) e porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere. Durante la perquisizione del veicolo sono stati sequestrati diversi oggetti, tra cui coltelli, forbici, cacciaviti, una lima, un piede di porco e un martello. Contestualmente, un 41enne straniero è stato denunciato per inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

Nella stessa giornata, in via Mascagni, un 30enne extracomunitario è stato denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa e per porto abusivo di un coltello a serramanico, sequestrato durante il controllo. Durante la notte del 6 gennaio, un 53enne extracomunitario è stato fermato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,06 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al soccorso stradale.

Due denunce e due patenti ritirate nel Cuoio

Tutti i materiali sequestrati, inclusi strumenti atti allo scasso e armi improprie, sono stati messi a disposizione delle Autorità competenti. Le denunce rientrano in un piano di contrasto ai reati volti a garantire maggiore sicurezza stradale e urbana. Resta valida la presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte, fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari.