Maltempo, a Riparbella incontro pubblico e solidarietà. Giani: "Eventi estremi sempre più frequenti"

Un gioco di squadra tra istituzioni, accompagnato da quella consapevolezza dei rischi che può nascere solo dalla conoscenza del proprio territorio da parte dei cittadini. Sono questi i temi chiave che hanno attraversato l'incontro pubblico (informativo e divulgativo) organizzato stamani dall'amministrazione comunale di Riparbella per fare il punto sugli eventi calamitosi che ad ottobre scorso hanno messo in ginocchio le famiglie e il territorio.

Interventi, riflessioni e testimonianze che hanno visto le conclusioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Nel 2023 ho dichiarato lo stato di calamità 7 volte, 4 volte nei mesi di settembre/ottobre. È evidente che gli eventi estremi siano sempre più frequenti e intensi. Negli anni abbiamo realizzato interventi fondamentali sui grandi fiumi, quello che adesso preoccupa è il reticolato idrico minore. È qui che dobbiamo concentrarci ora con un gioco di squadra per trovare le risorse a livello regionale e locale. L'obiettivo è programmare interventi per prevenire gli effetti di eventi critici ed estremi come quello che ad ottobre ha investito Riparbella, insieme ad altri 11 comuni. Fino a metà febbraio raccoglieremo e perfezioneremo la documentazione per i ristori. Nella prima dichiarazione di accettazione dello Stato di emergenza la cifra a disposizione è di 3 milioni e 600mila euro. Lunedì 20 a Firenze avremo la riunione con i sindaci per fornire tutte le indicazioni necessarie da trasmettere ai cittadini e alle famiglie. Passeremo alla fase operativa. Mi aspetto che anche lo Stato faccia la sua parte per finanziare tutti quei progetti che già ci sono". L'incontro si è concluso con il pranzo di solidarietà per le famiglie colpite dall'alluvione.

Il sindaco Salvatore Neri: "Ringrazio gli esperti per la competenza e l'approfondimento che hanno messo a disposizione di tutti, un contributo importante per il nostro territorio. Un gioco di squadra vero, una chiamata all'azione. Oggi siamo qui per guardare avanti, insieme. Prevenire è fondamentale, e ogni passo fatto oggi è un passo verso un futuro più forte".

