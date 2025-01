"Non ti bere la patente", il Comune di Terricciola regala l'etilometro ai cittadini

Etilometri in regalo ai cittadini. E un incontro pubblico completamente gratuito per conoscere nel dettaglio le norme del nuovo codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Il Comune di Terricciola, in collaborazione con la cooperativa Arnera e le forze dell’ordine, presenta "Non ti bere la patente!". Un progetto di guida sicura per sensibilizzare la popolazione sui rischi che si corrono a mettersi al volante in stato di ebbrezza, e allo stesso tempo sfatare falsi miti sulle nuove norme in vigore, che stanno creando confusione agli automobilisti, soprattutto giovani.

Come funziona. "Non ti bere la patente!" si svolgerà all’interno del teatro Tommaso Gherardi del Testa di Terricciola, in una data che il Comune comunicherà con ampio anticipo per permettere la massima partecipazione. Sul palco, a parlare alla platea, un educatore specializzato della cooperativa Arnera - partner dell’iniziativa – che spiegherà ai presenti nel dettaglio cosa prevede il nuovo codice della strada e l’importanza di mettersi alla guida senza aver esagerato con il consumo di alcol. Interverranno anche il comandante della Polizia municipale, Daniele Tarulli, e il maresciallo dei carabinieri Antonio Lapenna, a capo della stazione di Terricciola. Il dialogo del pubblico con le forze dell’ordine permetterà di conoscere in modo approfondito il protocollo dei controlli effettuati sulle strade e avere una spiegazione chiara sui comportamenti da evitare per non incorrere in brutte sorprese, come sanzioni o – peggio ancora – il ritiro della patente di guida.

A chi è rivolto. Il progetto è rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia più giovane, che soprattutto nel fine settimana utilizza l’auto per spostarsi nei luoghi del divertimento notturno, ed è quindi maggiormente esposta al rischio per quanto riguarda il pericolo della guida sotto effetto di alcol.

Etilometri in regalo. Al termine dell’incontro al teatro Tommaso Gherardi del Testa, sarà regalato ai presenti un etilometro "tascabile", utile per misurare il livello di alcol nel corpo prima di mettersi alla guida.

Il paese del vino. Il Comune di Terricciola fin dai giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo codice della strada ha lavorato all’organizzazione di un momento di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza.

"Il nostro territorio – spiega il sindaco, Matteo Arcenni – è famoso in tutto il mondo per la produzione di vini pregiati. Siamo il paese del vino, e credo che sia nostro compito, insieme alla valorizzazione delle nostre eccellenze vitivinicole, educare le persone a un modo di bere sano ed equilibrato, che non produce rischi e che non infrange le regole del codice della strada. Non è vero che non si può più bere un bicchiere a cena, questo è un mito da sfatare. Gustarsi un calice con gli amici senza rischiare di giocarsi la patente è possibile, e le persone che interverranno nell’incontro che abbiamo organizzato lo spiegheranno chiaramente. Il mio ringraziamento va alla cooperativa Arnera per la grande sensibilità mostrata sul tema della guida sicura e per aver creduto da subito in questo progetto. Ringrazio inoltre le forze dell’ordine, in particolare il comandante Tarulli e il maresciallo Lapenna, per la loro totale disponibilità. Dal borgo del vino deve partire un messaggio chiaro: tra "bere" e "bere responsabilmente" c’è una enorme differenza".

Fonte: Comune di Terricciola