Sport contro la violenza di genere, al via il primo trofeo "Judo for Lilith"

Domenica 19 gennaio 2025 il Palazzetto dello Sport di Fucecchio, in Piazza Sandro Pertini 2, si trasformerà in un palcoscenico di sport, solidarietà e sensibilizzazione. A partire dalle 9:30, si terrà la prima edizione del Trofeo "Judo for Lilith", un evento dedicato ai giovani pre-agonisti dai 6 agli 11 anni, pensato per unire la passione per il judo alla lotta contro la violenza di genere.

L’iniziativa, organizzata dal maestro Alessandro Di Clemente dell'Asd Kodokan di Empoli e Iari Sani, promette di essere una giornata memorabile. "Ci aspettiamo circa 600 atleti provenienti da tutta la regione, di tutte le categorie pre-agonistiche - racconta Di Clemente -. Questo trofeo non è solo una competizione sportiva: è un modo per sostenere concretamente il Centro Lilith e far conoscere il suo importante lavoro contro la violenza di genere. Fa parte di un progetto più ampio che portiamo avanti, come le 'Pillole di Autodifesa', e rappresenta un passo importante per sensibilizzare grandi e piccoli su questo tema".

Il Trofeo "Judo for Lilith" nasce dal continuo impegno di realtà locali come Denim Srl e il progetto Casa Matilda, pensato per sostenere donne e bambini vittime di violenza. Michele e Carlo Cinelli, tra gli ideatori dell’iniziativa, sottolineano l’importanza del percorso intrapreso: "Tutto è iniziato con le 'Pillole di Autodifesa', un piccolo progetto che ha avuto un grande impatto. Quest’anno, oltre a riproporle, abbiamo deciso di fare un passo in più, organizzando questo torneo per raccogliere fondi e dare maggiore visibilità al Centro Lilith. Speriamo che la comunità risponda con entusiasmo, perché ogni contributo può fare la differenza".

L’iniziativa ha trovato pieno supporto anche nelle istituzioni locali. "È il primo torneo che ospitiamo nel nostro palazzetto ed è un onore che sia dedicato a una causa così importante - dichiara Sabrina Mazzei, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Fucecchio, ha espresso entusiasmo per questo evento unico -. Quando sono stata contattata, ho capito subito il valore di questa iniziativa e abbiamo deciso di sostenerla senza esitazione. Questo evento è un’occasione per sensibilizzare la comunità, coinvolgendo non solo i giovani atleti, ma anche genitori e nonni. Il Comune di Fucecchio continuerà a sostenere con convinzione il Centro Lilith e il progetto Casa Matilda, mettendo le basi per un futuro più giusto e sicuro".

"Eventi come questi ci danno speranza e forza per continuare il nostro lavoro quotidiano - conclude la presidente del Centro Lilith, Eleonora Gallerini, che ha voluto ringraziare tutti i promotori e partecipanti del torneo -. Ogni judoka che salirà sul tatami domenica lo farà anche per tutte quelle donne e bambini che stanno cercando di ricostruire la propria vita. È un messaggio potente: lo sport può essere un veicolo di cambiamento, una forma di solidarietà concreta che può sensibilizzare e ispirare".

Il Trofeo "Judo for Lilith" non sarà, insomma, solo una competizione sportiva, ma un momento di riflessione, condivisione e impegno collettivo. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata all’evento sul sito ufficiale del Comitato Regionale Toscana.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino