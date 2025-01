All’Orcio d’oro di San Miniato 'Il drago di Montelupo', un omaggio a Giuliano Scabia

Una serata che traccia il “Sentiero del Teatro accanto alla Follia”, così come si intitola un libro recente scritto da Giuliano Scabia, straordinario poeta e drammaturgo. Sua era anche l’ispirazione del lavoro che sta dietro al libro di Pilade Cantini e dello stesso Scabia, intitolato al Drago di Montelupo, di cui nella serata all’Orcio verranno recitate alcune parti più teatrali.

Sarà una serata di memoria per un’ evento straordinario, del 2003, davanti all’Ospedale psichiatrico dell’Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino. Quel giorno da Trieste arrivò Marco Cavallo, il grande cavallo azzurro che aveva abbattuto, trent’anni prima, le mura del manicomio.

Veniva ad aspettare il grande Drago Blu, suo parente e fratello, costruito dentro le mura di quest’altro ospedale, che anche grazie a quella meravigliosa sortita, con i matti che cantavano per le strade della città, di lì a poco avrebbe chiuso, come tutti gli altri manicomi criminali d’Italia.

Nella serata del 14 tutto questo sarà raccontato, in memoria di Giuliano Scabia, protagonista nel 1973, ma anche nel 2003, anche grazie al libro che Pilade Cantini e lo stesso Scabia dedicarono a quell’evento e poi alla presenza di Franco Scarpa, allora direttore dell’OPG, che parlerà del passato, ma anche dell’attualità.

Dopo l’ospedale di Montelupo è infatti nata un’altra struttura protetta, ancora nella nostra zona, al Pozzale, nell’ex carcere femminile, un luogo di cui in molti non conoscono neppure l’esistenza, ma di cui vale la pena di cominciare a parlare. Nel 2020, quando la REMS del Pozzale aprì, il Comune di Empoli diffuse un comunicato che aveva questi toni: La REMS di Empoli è la prima struttura di riferimento per i territori dell’Ausl Toscana Centro e la seconda a livello regionale, dopo l’apertura della residenza di Volterra nel 2015 e sarà di sostegno a quest’ultima per la presa in carico di pazienti. La legge 81/2014 ha previsto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e l’apertura delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive (REMS-D), nuove strutture a esclusiva gestione sanitaria. La Rems di Empoli è pertanto destinata alla cura dei pazienti autori di reato affetti da infermità o seminfermità psichica attraverso percorsi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi, gestiti dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda”.

Insomma, ancora una serata importante, all’Orcio (dove è ospitata la mostra di Andrea Bacconi), che certo attirerà molte persone.

