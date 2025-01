In arrivo 12 nuovi alloggi popolari in Carraia a Empoli: la Regione finanzia con 2,5 milioni

Oltre due milioni e mezzo di euro (2.578.616,75) per realizzare dodici nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a Empoli, in via Bonistallo, negli ex magazzini del Comune, zona Carraia.

È notizia dell’ultima ora: la Regione Toscana ha finanziato l’intero importo a fronte di un progetto che nella graduatoria dei Comuni ‘ammessi’ è arrivato settimo.

“Un passo davvero importante per aumentare la disponibilità degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che sempre di più rappresenta una criticità a cui l’amministrazione vuole dare risposte concrete – spiega il vice sindaco del Comune di Empoli, Nedo Mennuti – e questo è un segnale. Un progetto di rigenerazione urbana, a risparmio energetico che andrà a gara quest’anno”.

IL PROGETTO:

L'intervento prevede la realizzazione di due edifici, tra loro distanziati da un’area a verde comune. Ciascun edificio è costituito da sei alloggi su un totale di tre piani fuori terra, nelle aree esterne sono previsti stalli per parcheggio veicoli.

“Il progetto è stato premiato perché si tratta di edifici ad alto risparmio energetico e consente di integrare le risorse regionali e quelle nazionali" – sottolinea il presidente di Publicasa spa, Sandro Piccini.

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli

