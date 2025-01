Grosso albero cade su scuolabus nel Fiorentino, otto bambini e due adulti in ospedale

Questa mattina, un albero di grandi dimensioni è caduto su uno scuolabus nel comune di Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze, lungo la strada comunale del Salceto. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:20. La pianta ha colpito la parte anteriore del veicolo, danneggiando il parabrezza. Fortunatamente, nessuno dei bambini a bordo né l'autista sono rimasti feriti gravemente, come confermato dal Comune e dai vigili del fuoco. Otto bambini e due adulti, l'autista e l'accompagnatrice, sono stati comunque portati in ospedale per controlli o cure riguardanti traumi leggeri. Sei bambini sono stati portati per controlli pediatrici all'ospedale di Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli, mentre due sono stati trasportati al pediatrico Meyer.

Le squadre dei pompieri, provenienti dal distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenute con due unità, un'autogru e un mezzo di polisoccorso per mettere in sicurezza l'area e il mezzo. Gli occupanti erano già stati soccorsi dal personale sanitario inviato dal 118 prima del loro arrivo. Anche il sindaco di Rignano sull'Arno, Giacomo Certosi, si è recato sul posto per verificare la situazione.



L'evento è avvenuto in un contesto di forte maltempo che ha colpito la Toscana, con allerta meteo (codice giallo) per venti intensi fino a 120 km/h. Nella giornata di ieri, un pino secolare è crollato in un giardino pubblico a Scandicci, causando danni a tre automobili e uno scooter parcheggiati. Il crollo ha anche danneggiato un quadro elettrico dell'Enel e uno per l'illuminazione pubblica, lasciando alcune abitazioni senza corrente e il centro cittadino al buio durante la notte.

"Abbiamo avuto fortuna perché l'albero caduto ha rotto solo il parabrezza". Così Giacomo Certosi, sindaco di Rignano sull'Arno. A bordo, si apprende dal Comune, c'erano otto bambini, dell'infanzia e della primaria, con l'autista.

