La Guardia di Finanza sequestra più di 1000 articoli irregolari nel Pistoiese

Con l’aumento degli acquisti legati al Black Friday, al Cyber Monday e al periodo natalizio, la Guardia di Finanza di Pistoia ha intensificato i controlli nei negozi della provincia, concentrandosi sulla sicurezza dei prodotti e sul rispetto delle norme di mercato.

Durante le verifiche, effettuate tra novembre e dicembre 2024, sono emerse irregolarità in cinque attività commerciali, che hanno portato al sequestro di ben 1.000 articoli non conformi alle norme di sicurezza previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e dalla legislazione europea.

Nel capoluogo, i finanzieri hanno ispezionato tre empori, gestiti da cittadini di origine cinese, dove erano esposti oltre 600 articoli di valigeria, tra cui zaini, borsoni, marsupi e custodie per computer. I prodotti non rispettavano i requisiti di legge, essendo privi di istruzioni d’uso, indicazioni sui materiali e informazioni obbligatorie in lingua italiana.

A Buggiano e Chiesina Uzzanese, in altri due negozi dello stesso tipo, sono stati sequestrati circa 400 oggetti, tra accessori per la casa (come scope, palette e spazzole) e articoli da regalo come salvadanai per bambini. Anche in questo caso, mancavano informazioni fondamentali, come il nome del produttore, l’importatore, il Paese di origine, la composizione dei materiali e le avvertenze in italiano.

I titolari dei cinque negozi sono stati multati con verbali amministrativi e rischiano sanzioni fino a 25.823 euro per ciascuna attività. Le multe definitive saranno comminate dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

Questa operazione rientra nell’impegno costante della Guardia di Finanza per garantire il rispetto delle leggi economiche e tutelare sia i consumatori sia gli imprenditori onesti. Gli interventi mirano a contrastare la diffusione di prodotti non sicuri, proteggendo la salute dei cittadini e assicurando condizioni di concorrenza leale nel mercato locale.

Le verifiche, sottolineano le Fiamme Gialle, sono un passo fondamentale per garantire un commercio trasparente e privo di rischi, specialmente in un periodo di forte

