Poggibonsi, cordoglio della città per la scomparsa di Tiziano Faraoni

L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Tiziano Faraoni, storico dirigente dell’Unione Polisportiva Poggibonsese, presidente regionale Federazione Italiana Tiro con l'Arco (Fitarco), da sempre persona impegnata nel mondo dello sport e del sociale.

“Una persona bella, disponibile, garbata – lo ricorda la sindaca Susanna Cenni - che tanto ha fatto per lo sport, nella nostra città e non solo, e per la pratica sportiva nella sua accezione più ampia e di largo respiro, come spazio di crescita e di inclusione. Ho avuto modo anche personalmente di apprezzare la determinazione e la sua passione per lo sport. In tutti questi anni in cui si è messo a disposizione della città ha contribuito in maniera forte a far crescere la sua Polisportiva, in cui tanti incarichi ha ricoperto, e a promuovere lo sport come strumento per crescere, come persone e come comunità”.

Consigliere dell'UPP e responsabile del settore tiro con l'arco, fra gli incarichi che ha ricoperto, Tiziano Faraoni, classe 1954, è stato vicepresidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico. Era presidente del comitato regionale della Fitarco, da sempre legato al movimento arcieristico insegnando tiro con l'arco soprattutto ai giovani e agli arcieri con disabilità, iniziando proprio con il gruppo Arcieri Poggibonsi.

“La sua scomparsa – dice la prima cittadina - rappresenta una perdita grande per tutta la comunità sportiva e per tutta la Polisportiva a cui va il nostro più sincero abbraccio. Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari le più sentite condoglianze della nostra città”.

Fonte: Comune di Poggibonsi