Pontedera, Fratelli d'Italia solleva alcune perplessità in merito al piano delle alienazioni

Si alzano perplessità dalle opposiozioni, nel Comune di Pontedera, in merito alle risorse che il Comune dovrebbe ottenere per l'anno 2025 derivanti dal piano delle alienazioni. Fratelli d'Italia ha espresso alcuni interrogativi attraverso una nota scritta, sottolineando la necessità di interventi rapidi per costruire la nuova caserma dei carabinieri e la nuova stazione per autobus. Ecco il comunicato:

"Quattro milioni e 213mila 721 euro: è questa la cifra che il Comune di Pontedera spera di incassare nel 2025 dal piano delle alienazioni, ovvero dalla vendita dei beni immobili di proprietà comunale. Proventi che, secondo le intenzioni dell’amministrazione, dovrebbero finanziare opere cruciali come la nuova caserma dei Carabinieri in zona stazione e il trasferimento del terminal autobus. Tuttavia, la storia recente delle alienazioni comunali pone seri interrogativi. Nonostante un piano da oltre 4 milioni di euro per il triennio 2022-2024, l’unica vendita rilevante degli ultimi anni è stata quella dell’ex-Corridoni. Partita con una base d’asta di 1 milione di euro nel 2022, è stata aggiudicata solo al decimo tentativo per 769mila euro, con una perdita di quasi 300mila euro rispetto alla stima iniziale e dopo due anni di tentativi.

In merito alla questione, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Brini, ha dichiarato: 'Tenuto conto che, di fatto, i beni inseriti nel piano delle alienazioni da parte di questa amministrazione non vengono venduti o vengono venduti con notevoli ritardi e a prezzi inferiori alle aspettative, ci chiediamo: come si intende finanziare la fondamentale caserma dei Carabinieri? L’amministrazione dispone di un piano alternativo nel caso in cui le alienazioni non vadano a buon fine, come già avvenuto in passato?'

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, ha poi aggiunto: 'Da forza di opposizione seria, auspichiamo che queste alienazioni si concretizzino, perché ciò permetterebbe di recuperare immobili in stato di degrado, come l’ex-Enel, e di realizzare infrastrutture essenziali per la città, a partire dalla nuova Caserma dei Carabinieri, un presidio indispensabile per la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, la domanda che poniamo è legittima: se il piano fallisse, quali risorse alternative saranno messe in campo per garantire queste opere?'

Fratelli d’Italia continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del piano delle alienazioni, sollecitando l’amministrazione a garantire trasparenza e concretezza nelle scelte di bilancio, nell’interesse di tutta la comunità pontederese."

