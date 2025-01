Servizio civile, il comune di Piombino apre le porte a 9 giovani

È aperto il bando di selezione nell’ambito del progetto di Anci Toscana 'Inclusiva-mente 2025 – Percorsi educativi per bambini e adolescenti'. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere percorsi di inclusione e integrazione di giovani e adolescenti a rischio dispersione scolastica in quanto stranieri, diversamente abili o residenti in contesti caratterizzati da alti tassi di abbandono o da performance scolastiche negative. Saranno selezionati nove giovani che per 12 mesi affiancheranno gli uffici comunali in attività specifiche, sei dei volontari svolgeranno la propria attività al Centro giovani mentre i restanti tre al Palazzo comunale.

Il progetto prevede 25 ore settimanali articolate su 5 giorni. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile di circa 500 euro. Possono presentare la domanda coloro tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Non può presentare domanda chi ha già svolto il Servizio civile universale e chi ha in corso o abbia avuto nell’ultimo anno, per almeno sei mesi, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con il Comune di Piombino. Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare domanda esclusivamente attraverso l'accesso con spid alla piattaforma DOL raggiungibile al seguente link: https://domandaonline. serviziocivile.it. Il bando scade alle 14 di martedì 18 febbraio.

