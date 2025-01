Sicurezza stradale, siglato accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia Locale dell’Unione Valdera

Al via la collaborazione fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Polizia Locale dell’Unione Valdera.

È stato approvato dalla Giunta dell’Unione Valdera, con delibera n. 106 del 06/12/2024, e firmato un importante accordo di collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello specifico con la Motorizzazione Civile di Lucca, e la Polizia Locale dell’Unione Valdera.

Controlli congiunti per la sicurezza stradale

Il documento, valido per i prossimi tre anni, prevede controlli stradali realizzati da squadre miste composte da personale dell’Ufficio di Motorizzazione Civile e agenti e ufficiali della Polizia Locale dell’Unione Valdera. Questa collaborazione si basa sull’integrazione delle competenze tecniche e amministrative di alto profilo di ciascun operatore.

Gli obiettivi principali dell'accordo includono:

La riduzione del numero di vittime a seguito di sinistri stradali.

L’aumento dei controlli tecnici sui veicoli, essenziali per migliorare la sicurezza stradale.

La riduzione delle emissioni veicolari.

Il contrasto alla concorrenza sleale nel settore del trasporto stradale a livello europeo.

Oltre ai controlli tecnici, sarà effettuata una costante formazione e aggiornamento del personale impegnato.

Le dichiarazioni delle autorità

Il Dirigente della Polizia Locale, Dr. Francesco Frutti, ha commentato:

“Ringrazio la Motorizzazione Civile di Lucca per il prezioso accordo stipulato. Grazie alla legge 241/1990 è stato possibile formalizzare questa collaborazione tra enti per attività di interesse comune. La sicurezza stradale è una priorità fondamentale per garantire la tutela dei cittadini. Questo accordo rappresenta un passo importante per rafforzare il nostro impegno in questa direzione.”

Anche il Presidente dell’Unione Comuni Valdera, Arianna Buti, ha espresso soddisfazione:

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo che migliorerà l’efficacia dei controlli e favorirà la crescita professionale dei nostri agenti. La formazione costante è fondamentale per consolidare il ruolo della Polizia Locale come presidio essenziale per la sicurezza della comunità. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e ribadiamo il nostro impegno per strade più sicure.”

Il Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, con delega alla Polizia Locale, ha aggiunto:

“Supportiamo con orgoglio questa collaborazione, che evidenzia l'importanza dei controlli sui trasporti per la sicurezza stradale e la tutela della salute dei cittadini. L’investimento in formazione e aggiornamento del personale riflette il nostro impegno concreto per garantire un servizio sempre più efficiente, migliorando la sicurezza stradale e rispondendo alle esigenze del nostro territorio.”

Una visione comune per un futuro più sicuro

Questo accordo rappresenta una significativa collaborazione istituzionale finalizzata alla creazione di strade più sicure e a una maggiore tutela per cittadini e operatori del settore trasporti. La sinergia tra le istituzioni e il continuo investimento nella professionalità degli operatori rafforzano il servizio offerto alla comunità.

Fonte: Ufficio Stampa

