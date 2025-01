Tre suore dall'India a Castelfranco di Sotto

Domenica scorsa (12 gennaio) Castelfranco di Sotto ha accolto tre religiose che arrivano dall'India. Si tratta di 3 suore che appartengono all'ordine delle Sorelle dell'adorazione del Cuore immacolato di Maria (Congregazione The Adoration Sisters of Immaculate Heart of Mary). Arrivano per l'esattezza dalla diocesi da Krishnagar, che è una sede della Chiesa cattolica in India suffraganea dell'arcidiocesi di Calcutta.

Le tre sorelle Suor Anna Maria Mondol, suor Jayanti Surin, suor Urmila Kindo sono arrivate a Castelfranco per aiutare nella gestione del centro diurno di villa Duranti, ma si occuperanno anche di aiutare don Ernesto Testi il parroco della chiesa collegiata e inoltre essendovi tra di loro un ministro dell'eucarestia avranno anche il compito di aiutare il parroco nella somministrazione della comunione agli infermi.

Ad accoglierle c'era una nutrita rappresentanza della comunità castelfranchese, con sbandieratori e chiarine, tanti fedeli e il sindaco Fabio Mini che prima della funzione celebrata da don Testi in chiesa ha dato il benvenuto alle religiose dicendo: “Siamo felici che queste sorelle siano arrivate a Castelfranco di Sotto. Spero che ben presto Castelfranco diventi la loro casa. A Castelfranco gli ordini di religiose hanno avuto un'importanza storica nella crescita del paese. Per decenni le suore hanno gestito l'asilo nido Giovanni XXIII, che io stesso da bambino ho frequentato. Per questi motivi ci fa sempre piacere dare il benvenuto a delle nuove Sorelle”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

