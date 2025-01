Arriva al teatro di Vicchio lo spettacolo 'Secondo lei' scritto e interpretato da Caterina Guzzanti

Il 15 gennaio alle ore 21,15, terzo spettacolo della stagione teatrale E' 'Secondo lei' con gli attori Caterina Guzzanti e Federico Vigorito il terzo spettacolo in cartellone della stagione teatrale a Vicchio.

L'appuntamento al Teatro Giotto mercoledì 15 gennaio alle ore 21,15: "Una storia che invita a riflettere su come la cultura e la società in cui viviamo, continuano a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l'altro e con noi stessi".

La stagione teatrale vicchiese è realizzata grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale di Vicchio e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

