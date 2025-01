Abusi sessuali su pazienti, anche minorenni: condannato a 10 anni psicologo

Uno psicologo 47enne è stato condannato dal tribunale di Pistoia a 10 anni di reclusione, in rito abbreviato, per abusi sessuali su pazienti, incluse alcune minorenni. Gli episodi, avvenuti tra il 2013 e il 2023, riguardano ragazze che lo psicologo aveva inizialmente incontrato come professionista nelle scuole della Val di Nievole e poi seguito nel suo studio privato. Il giudice ha disposto anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento di provvisionali a favore delle vittime: 10.000 euro per nove parti civili e 3.000 euro per un'altra. Nonostante il PM avesse richiesto 8 anni, la condanna è stata aumentata a 10 dal giudice Luca Gaspari. I difensori dell'imputato, arrestato nel luglio 2024 e successivamente scarcerato, hanno annunciato ricorso.

