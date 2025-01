Alberi cadono su case e auto nel pratese e pistoiese a causa del vento, oltre 46 interventi dei vigili del fuoco

Oltre 30 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento si sono registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Pistoia per la caduta di piante, tegole e lucernari. Da segnalare a Montecatini Terme nella notte in viale Marconi un grosso pino è caduto su un edificio danneggiando il tetto. I pompieri hanno fatto ricorso all'autogru per per rimuoverlo.

Altri 16 interventi sono stati fatti dai Vigili del fuoco in provincia di Prato, soprattutto per alberi, rami e oggetti pericolanti a causa del vento. Il più importante questa mattina, nel comune di Vernio, per la rimozione di un albero caduto su alcune autovetture parcheggiate, danneggiate la auto ma nessun ferito. Intervenuta una squadra dal distaccamento di Montemurlo e sul posto anche la polizia municipale.