Nuovo ambulatorio di transizione al Palagi di Firenze

Il nuovo ambulatorio di transizione diretto dalla dottoressa Irene Scavello rappresenta un importante passo avanti nell’assistenza ginecologica, concepito per garantire il passaggio dall’età pediatrica a quella adulta in un’ottica di miglioramento della qualità della vita delle giovani pazienti. Questo servizio mira a favorire l’autonomia e la consapevolezza nella gestione della propria salute, mantenendo al tempo stesso la continuità del percorso iniziato presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.

La direzione sanitaria di presidio esprime grande soddisfazione per l’attivazione di questo nuovo servizio, che si propone di essere un punto di riferimento per la popolazione, confermando l’impegno dell’ospedale nel rispondere ai bisogni della comunità. In particolare, l’ambulatorio è pensato per le adolescenti in una fascia di età delicata, offrendo loro percorsi dedicati e personalizzati.

Il nuovo servizio ambulatoriale, operativo presso l’ospedale Piero Palagi da questo mese, sarà disponibile ogni terzo giovedì di ogni mese, dalle ore 14.00 alle 18.00. È stato progettato per accogliere pazienti che, per raggiunti limiti di età, lasciano i servizi del Meyer ma necessitano ancora di controlli mirati e specifici per indicazioni cliniche. Le pazienti, comprese quelle di età compresa tra i 16 e i 18 anni, saranno inserite in un percorso dedicato che proseguirà il lavoro già avviato nei precedenti ambulatori.

L’ambulatorio offrirà valutazioni ginecologiche ed ecografiche, oltre a rispondere alle diverse esigenze delle pazienti, come la pianificazione contraccettiva, adattata alle specificità del quadro clinico di ciascuna. L’obiettivo principale è di garantire una presa in carico personalizzata, considerando le diverse fasi dello sviluppo e le necessità di salute delle giovani, con particolare attenzione ai casi che richiedono controlli prolungati per condizioni patologiche specifiche.

Le pazienti che accederanno al servizio avranno già seguito percorsi per disturbi dello sviluppo puberale, sindromi di menopausa precoce (Premature Ovarian Insufficiency, POI), panipopituitarismi, malformazioni, o sindromi genetiche che coinvolgono la sfera ginecologica e riproduttiva. L’ambulatorio garantirà il coordinamento e la collaborazione con altri specialisti coinvolti, assicurando una gestione integrata e multidisciplinare.

Questo nuovo ambulatorio conferma l’impegno dell’ospedale nel fornire risposte concrete e tempestive ai bisogni della popolazione, ponendo particolare attenzione alle adolescenti in un momento cruciale della loro crescita e sviluppo.

Si potrà accedere al servizio tramite prenotazione al Cup metropolitano (055545454).

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa