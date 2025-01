Torna la benedizione degli animali a San Miniato

La benedizione degli animali a San Miniato è un appuntamento che quest’anno tocca le tre decadi: domenica 19 gennaio – per festeggiare Sant’Antonio Abate, protettore degli animali – Fondazione San Miniato Promozione in collaborazione con l’amministrazione comunale organizza questo momento dedicato agli animali e che riscuote sempre tanto successo da trent’anni a questa parte. L’inizio è previsto alle 10.30 in Piazza del Seminario è l'invito è rivolto a chiunque abbia un animale d'affezione (non solo cani e gatti) a venire in piazza per questo bel momento di condivisione, come accade in occasione di Sant’Antonio Abate (protettore degli animali). Dopo la benedizione di don Francesco Zucchelli, una giuria di bambini sceglierà l’animale più simpatico, quello più bello e quello più coraggioso (con premi finali). Nell’occasione – vista la presenza del Mercato della Terra ai Loggiati di San Domenico dalle 8.30 alle 13.30 – dopo la benedizione degli animali il Mercatale di San Miniato offrirà la merenda. Sarà una bella mattinata per grandi e piccini e amanti degli animali in genere per vedere cani, gatti, cavalli, pony e altro ancora. E' inoltre prevista la presenza di una trentina di cavalli e cavalieri. L’iniziativa – che si è fermata solo negli anni del Covid – si avvale dalla collaborazione di: Mercato della Terra, Pro Loco San Miniato, CCN San Miniato e C.E.T. (Centro Equieduca Toscana).

