Venti chili di cibo senza documentazione, nei guai locale in Versilia

Continuano i controlli alle attività commerciali da parte dei carabinieri anche in Versilia. Lunedì 13 gennaio è scattata la sospensione dell’attività commerciale per una pizzeria di Pietrasanta che oltre a non aver redatto il previsto Documento di Valutazione Rischi è stata sorpresa con sei lavoratori irregolari in quanto privi di apertura assicurativa e previdenziale: elevata la inoltre “maxi sanzione per il lavoro nero”.

A un secondo esercizio controllato sono invece stati sequestrati oltre 20 kg di alimenti dei quali il ristoratore non ha saputo fornire documentazione attestante la tracciabilità. Allo stesso ristorante è stata inoltre contestata la violazione per omessa formazione dei lavoratori dipendenti.

L’intera operazione si conclusa elevando ammende e sanzioni amministrative per quasi 40.000 euro oltre alla denuncia inviata alla Procura della Repubblica di Lucca per i titolari dei due esercizi commerciali.

