Consiglio Comunale di Montespertoli: bilancio dei primi sei mesi del mandato

A sei mesi dall’inizio del nuovo mandato, il Consiglio Comunale di Montespertoli traccia un bilancio del lavoro svolto tra giugno e dicembre 2024, con un nuovo organico e sotto la guida della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

In questo periodo, il Consiglio Comunale ha affrontato con impegno temi rilevanti per la comunità dall’approvazione delle linee di mandato, agli impegni finanziari per le opere pubbliche, al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione del prossimo triennio.

Nel corso dei primi mesi, il Consiglio ha visto l’avvicendamento di due membri del gruppo di minoranza “Montespertoli di tutti”: Lisa Lepri e Daniele Salis che hanno rassegnato le dimissioni, lasciando il posto rispettivamente a Simone Abati e Roberto Dani. Nel gruppo di maggioranza “Vivo Montespertoli” non si sono registrati avvicendamenti.

Questo il resoconto delle presenze nei 7 consigli comunali finora svolti:

7 presenze - Alessio Mugnaini, Jessica Ghizzani, Daniela Di Lorenzo, Ottavia Viti, Paolo Vignozzi, Gallerini Alessio, Ennio Fulignati, Andrea Pippucci, Giacomo Giusti, Stefania Borghi, Raoul Ciambotti, Chiara Ribechini, Andrea Migliorini, Camilla Martelli.

5 presenze – Luciana Morelli, Roberto Dani

4 presenze – Lisa Lepri

3 presenze – Simone Abati

1 presenza – Daniele Salis

“Questo primo semestre è stato caratterizzato da un intenso lavoro istituzionale, guidato da un senso di responsabilità e collaborazione, pur nelle diversità di orientamenti politici, tra i membri del Consiglio.” Dichiara la Presidente Ghizzani. "Il Consiglio ha dimostrato di essere pienamente operativo e orientato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con una particolare attenzione alle esigenze della comunità di Montespertoli.”

L’Amministrazione Comunale ricorda che ogni seduta del Consiglio può essere seguita anche tramite il canale ufficiale su YouTube.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

