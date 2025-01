Giovane 13enne aggredito davanti a scuola a Quarrata, la condanna del sindaco

Uno studente di appena 13 anni è stato aggredito e spintonato con violenza a terra da altri ragazzi della sua età sabato scorso, a Quarrata, davanti a un scuola. Il gruppetto di aggressori, allontanato da un cittadino che è intervenuto dopo la prima aggressione, sarebbe tornato poco dopo per aggredire di nuovo il ragazzo. La stessa persona adulta poi li avrebbe allontanati una seconda volta. I genitori del ragazzo vittima delle violenze lo hanno poi portato al pronto soccorso per accertamenti.

Netta la condanna del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti: "Ci tengo a condannare in maniera ferma e completa il gravissimo episodio di violenza accaduto sabato mattina all'uscita di scuola quando un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di suoi coetanei. Esprimo la mia più completa solidarietà al ragazzo aggredito e alla sua famiglia"

Il sindaco ha poi ringraziato la persona che è intervenuta "per evitare che l'accaduto peggiorasse e ci potessero essere conseguenze ancor più gravi" ed esprime poi la sua preoccupazione e la necessità di un cambio di rotta: "Questo non è il primo né l'unico episodio di violenza che accade nella nostra Quarrata. Non possiamo più tollerare questa violenza. Tutti noi dobbiamo, come comunità, come famiglie, padri, madri, come istituzioni, ognuno nel suo ruolo, condannare e denunciare ogni episodio di violenza di cui siamo testimoni come ha fatto in maniera esemplare il cittadino"

