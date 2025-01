In arrivo 500mila euro di fondi PNRR per l’adeguamento sismico della Chiesa di San Francesco a Pistoia

Ammonta a 500mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e messa in sicurezza sismica della Chiesa di San Francesco. L’assegnazione delle risorse, stanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, è stata confermata da un decreto del Ministero della Cultura, recepito con delibera di giunta.

«Ottenere questo finanziamento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini – è stata una grande soddisfazione. San Francesco, di proprietà del Comune di Pistoia, è infatti una delle più importanti chiese degli ordini mendicanti in Italia e parte integrante della storia e dell’identità cittadina, e per questo sarà oggetto di un piano di recupero che mira a preservarne la bellezza architettonica, garantendo la sicurezza sismica e allo stesso tempo la valorizzazione del monumento.»

Il finanziamento è stato stanziato nell’ambito del Fondo Edifici di Culto (FEC), che mira alla realizzazione di interventi di adeguamento sismico e al restauro del patrimonio culturale nei luoghi di culto.

Il quadro economico previsto per l’intervento ammonta complessivamente a 500mila euro, dei quali 396mila euro saranno effettivamente destinati ai lavori di adeguamento sismico della Chiesa. Si tratta di un passo fondamentale per la tutela di uno degli edifici di culto più significativi della città, un patrimonio architettonico e culturale che testimonia secoli di storia e tradizione.

L’ufficio Lavori pubblici del Comune di Pistoia seguirà l’iter progettuale dell’intervento denominato "Restauro della Chiesa di San Francesco a Pistoia: risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale", finalizzato a dare esecuzione all’intervento e a conferma dell’impegno profuso dall’Ente in questi anni per il recupero a la valorizzazione degli edifici storici più significativi e rappresentativi di Pistoia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

