Maria Cira d’Antuono e Elettra Badini, presidente e vice presidente della Commissione Pari Opportunità

Prima riunione per la nuova Commissione Pari Opportunità di Empoli, lunedì 13 gennaio 2025, nella sala consiliare al primo piano del palazzo Municipale in via del Papa, 41. L’attività del nuovo organo è entrata nel vivo ed ha portato all’elezione della presidente e vicepresidente: Maria Cira d’Antuono guiderà la Commissione, avvocata, 46 anni, madre di Giulia e Lorenzo, ercolanese di nascita empolese di adozione dal 2008 e Elettra Badini è la vicepresidente, 36 anni, nata a Roma ed empolese d’adozione da 13 anni, consulente pedagogica in libera professione e docente universitaria in materia di pari opportunità e violenza di genere.

In sala consiliare erano presenti anche la presidente del Consiglio comunale Simona Cioni per avviare la seduta e coordinare la prima assemblea insieme all’assessora del Comune di Empoli con delega alle Pari Opportunità, Valentina Torrini.

“Ieri si è riunita per la prima volta la nuova Commissione Pari Opportunità e faccio i complimenti a Maria Cira d'Antuono ed Elettra Badini, elette presidente e vice – sottolinea la presidente Cioni -. A loro e a tutte le nuove componenti faccio gli auguri di buon lavoro per i prossimi cinque anni. Sono contenta della massiccia partecipazione per questa prima riunione. Le componenti della commissione rappresentano mondi diversi, anche a livello professionale e lavorativo, e questo porterà a dei contributi eterogenei. C'è chi ha esperienze nel contrasto alla violenza di genere, nella medicina di genere, e nel raggiungimento della parità economica tra i sessi. Questo porterà ad arricchire il dibattito per far sì che Empoli continui a lavorare verso l'uguaglianza di genere in tutti i campi”.

La neo eletta presidente della Commissione Pari Opportunità di Empoli, Maria Cira d’Antuono spiega: “Far parte della Commissione Pari Opportunità ed esserne votata presidente è motivo di orgoglio e di grande responsabilità, anche alla luce del ruolo crescente di questo organo. Una caratteristica ben raccontata anche dal numero di candidature pervenute all'ultimo bando, più del doppio rispetto al 2020. La Commissione rappresenta un luogo di incontro e confronto fra donne espressione di realtà politiche e culturali, di associazioni e contesti professionali differenti. È quindi un punto di partenza per dare ulteriore concretezza al punto di vista e alle competenze femminili all'interno del contesto cittadino. Per questo, porteremo avanti il lavoro ben avviato dalla Commissione negli anni scorsi integrandolo con nuove proposte e azioni così da rispondere alle nuove esigenze che emergono ed emergeranno sul nostro territorio".

“Essere nominata vicepresidente oltre ad essere un grande onore rappresenta per me una grande responsabilità nei confronti della nostra comunità – afferma la vicepresidente Elettra Badini -. Sono una pedagogista e docente universitaria specializzata in pari opportunità e violenza di genere, tematiche da cui mi occupo da sempre in modo trasversale. Sono fortemente convinta che la ricchezza personale e professionale delle donne che fanno parte della commissione contribuiranno alla costruzione ed al consolidamento di azioni ed eventi orientati alla valorizzazione femminile e alla promozione delle pari opportunità, in un momento storico e sociale in cui gli ostacoli lavorativi, economici e sociali alla piena realizzazione femminile, purtroppo sono ancora molto radicati nella nostra cultura”.

Fanno parte di diritto della Commissione una rappresentante di sesso femminile di ciascun gruppo consiliare designata dal gruppo stesso con apposita comunicazione; l’assessora alle Pari Opportunità Valentina Torrini; quindi le 10 componenti scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione. Proprio per la ricerca di queste ultime 10 componenti era stato aperto il bando e sono membri permanenti di diritto anche tutte le consigliere comunali senza diritto di voto.

Quindi ecco la composizione della commissione: Valentina Torrini, assessora competente, Maria Cira d’Antuono, presidente, Elettra Badini, vicepresidente, Valentina Bagnoli, Martina Carmignani, Claudia Ghezzi, Claudia Innocenti, Paola Martini, Nicla Pacella, Rossana Piccardi, Maddalena Viggiano. Poi ci sono le 9 commissarie indicate da ciascun gruppo consiliare in propria rappresentanza che sono: per Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Cinzia Masi; per Buongiorno Empoli e Siamo Empoli, Asia Taddei; per Centrodestra per Empoli, Lisa Innocenti; per Forza Italia Empoli del Fare, Angela De Simone; per Fratelli d’Italia Empoli, Francesca Peccianti; per Movimento 5 Stelle, Michela Morello; per Partito Democratico, Sara Fluvi; per Alessio Mantellassi Sindaco, Cristina Marconi e per Questa è Empoli, Debora Batistini.

La Commissione Pari Opportunità ha il compito di vigilare sull'attività del Comune affinché vengano rimossi gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e di operare per la valorizzazione della soggettività femminile.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa