Roffia, successo per quest'edizione del Presepe Artistico

Il Presepe Artistico di Roffia, uno degli eventi più attesi della stagione natalizia, ha concluso la sua edizione 2024 con grande successo, salutando centinaia di visitatori che, per settimane, hanno potuto ammirare la maestria e la bellezza delle sue opere. Situato nel cuore del piccolo borgo di Roffia, nel comune di San Miniato, questo presepe rappresenta una tradizione che unisce arte, storia e devozione, creando ogni anno un'esperienza unica.

Il lavoro di allestimento è frutto dell'impegno di un team di volontari che, con passione e dedizione, lavorano per mesi alla preparazione. Ogni dettaglio è pensato per trasmettere un messaggio di spiritualità e comunità, in un’ambientazione che invita alla riflessione e al raccoglimento.

Quest'anno è stata realizzata una mostra sulla Natività e la guerra curata da UCAI San Miniato.

"Ogni anno,- dichiara il presidente dell’ Associazione Andrea Lavecchia - la chiusura del presepe artistico di Roffia segna non solo la fine di un periodo di intensa attività culturale, ma anche l’inizio dei preparativi per la prossima edizione, che promette già nuove emozioni e sorprese per il 2025".

La chiusura di quest’anno, avvenuta il 12 gennaio, "ha visto come ogni anno un saluto che ha coinvolto tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del presepe. Un momento di celebrazione che ha visto protagonista non solo l’arte, ma anche il senso di comunità che da sempre è il cuore pulsante di questa iniziativa".

"Molti visitatori hanno espresso il desiderio di tornare già nel prossimo Natale, sottolineando la magia di un’esperienza che sa combinare bellezza, fede e tradizione in un modo unico. E, come sempre, la speranza di vedere il Presepe di Roffia crescere e rinnovarsi di anno in anno, mantenendo viva una tradizione che si rinnova ma non perde mai la sua essenza più profonda. In attesa del prossimo Natale, Roffia e il suo presepe continuano a rappresentare un simbolo di speranza, bellezza e solidarietà, in grado di trasmettere un messaggio di pace che va oltre i confini del piccolo borgo toscano, raggiungendo i cuori di tutti coloro che lo visitano".

Fonte: Ufficio stampa