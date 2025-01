Coronavirus in Toscana: 173 nuovi casi e 1 decesso in 7 giorni

Sono 173 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana negli ultimi 7 giorni, di cui 146 confermati tramite tampone molecolare e 27 attraverso test rapido. Il totale dei contagi rilevati in regione dall'inizio della pandemia raggiunge i 1.669.756. Attualmente, ci sono 576 persone ancora positive. Il numero dei guariti aumenta dello 0,01%, pari a 195 persone, portando il totale a 1.656.455, che corrisponde al 99,2% di tutti i casi.

Al momento, 72 persone sono ricoverate in ospedale, con una riduzione di 30 pazienti rispetto alla settimana scorsa (un calo del 29,4%). Di queste, 2 sono in terapia intensiva (le condizioni restano stabili). Inoltre, 504 persone sono in isolamento domiciliare per sintomi lievi o assenti, con un aumento di 7 unità rispetto alla settimana precedente (+1,4%). Purtroppo, si registra un nuovo decesso: una donna di 95 anni.

Aggiornamento casi

Con l'aggiornamento degli ultimi casi, il numero totale di positivi in Toscana è arrivato a 446.056 per i comuni della Città metropolitana di Firenze, con un incremento di 53 rispetto alla settimana scorsa. Seguono: 107.872 a Prato (+13), 129.093 a Pistoia (+4), 87.562 a Massa Carrara (+7), 181.716 a Lucca (+14), 196.554 a Pisa (+25), 154.186 a Livorno (+6), 151.328 ad Arezzo (+21), 119.893 a Siena (+6) e 93.829 a Grosseto (+24). Inoltre, ci sono stati 571 casi notificati in Toscana ma relativi a residenti di altre regioni.

La Toscana ha un totale di circa 45.615 casi ogni 100.000 abitanti, considerando sia i residenti che non. La provincia con il tasso più alto è Lucca (47.591 casi ogni 100.000 abitanti), seguita da Livorno (47.251) e Pisa (47.059). Il tasso più basso si registra a Prato (41.502).

I decessi

La regione segnala un nuovo decesso, una donna di 95 anni residente a Firenze. Dal inizio della pandemia, il totale dei decessi è salito a 12.725. Le province con il maggior numero di vittime sono la Città metropolitana di Firenze (3.990), Pisa (1.462), Lucca (1.125), Pistoia (1.164), Livorno (963), Arezzo (818), Siena (748) e Massa Carrara (758). Ci sono anche 218 decessi di persone non residenti in Toscana, ma decedute nel territorio regionale.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 è di 347,6 ogni 100.000 abitanti. Le province con il tasso di mortalità più alto sono Massa Carrara (405,4), Firenze (403,5) e Pistoia (401,5), mentre il più basso è a Grosseto (219,2).

Fonte: Regione Toscana

