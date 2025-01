Si fingeva carabiniere per truffare gli anziani: fermato 22enne a Volterra

Grazie a un'attenta attività di controllo, i Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno fermato e denunciato un giovane di 22 anni, accusato di aver tentato una truffa ai danni di un'anziana. L’operazione è scattata il 7 dicembre scorso, durante un controllo di routine in una strada alle porte del centro di Volterra. Il giovane, fermato dai militari, ha dichiarato di non avere documenti con sé, né patente, e di essere giunto in città per turismo, senza però fornire indicazioni precise sul suo alloggio.

Nel frattempo, durante le le procedure di identificazione in caserma, una donna anziana, residente proprio nei pressi del luogo del controllo, ha segnalato un tentativo di truffa del 'finto Carabiniere' nella zona.

Le indagini successive, dopo il sequestro del cellulare del giovane, hanno rivelato indizi che lo collegano alla truffa, suggerendo che facesse parte di una banda specializzata in reati contro gli anziani, con il compito specifico di recarsi presso le abitazioni delle vittime per recuperare denaro e oggetti di valore.

Notizie correlate