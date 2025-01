Fiabe Jazz, appuntamento al Verdi di Santa Croce

Terzo appuntamento della rassegna Il Baule dei sogni dedicata alle famiglie.

Domenica 19 gennaio al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno Fiabe Jazz – i musicanti di Brema di Teatro popolare dell’arte format teatral musicale per bambini e adulti con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Niccolò Curradi e con Giuditta Isoldi, Ettore Bonafè, Mirco Capecchi.

Idea portante di FIABE JAZZ è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato, l’imprevisto. Da qui l’uso del termine “jazz”: come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza anche nel nostro spettacolo musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico senza però mai perdere di vista il tema principale.

Il programma del Baule dei sogni si chiude domenica 26 gennaio Il gatto con gli stivali della compagnia Nata.

Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. C’è una promozione sul biglietto di ingresso. I bambini e le bambine possono presentarsi con un disegno, che varrà come ingresso gratuito.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

