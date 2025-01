Una palestra con Nomos per allenare il cervello

La memoria? Si può allenare. La cooperativa Nomos propone una “palestra” per le capacità cerebrali: il corso Braintraining prevede esercizi di varia natura, che permettono di mantenere attive e allenate le funzioni mentali (mnestiche, linguistiche, di programmazione, attenzione, ragionamento) favorendo il fenomeno della neuroplasticità.

Il corso, in partenza il 24 gennaio, prevede 11 incontri, il venerdì dalle 14.45 alle 16.45 nella sala Soci Coop Firenze in viale Talenti 86 a Firenze. Il primo incontro, di prova, è gratuito, i successivi sono a pagamento (per partecipare al primo appuntamento è necessario prenotarsi telefonando allo 0556510477).

Nel corso degli incontri, viene fornito ai partecipanti ed ai familiari del materiale per rendere continuativo lo svolgimento degli esercizi e l’allenamento anche a casa, autonomamente e/o con l’ausilio del caregiver. Al primo incontro viene distribuito un opuscolo con consigli ed esercizi per allenare il cervello e mantenerlo attivo.

“Gli esercizi e le attività proposti sono studiati e programmati per svolgere una funzione protettiva attraverso la modulazione della riserva cerebrale e cognitiva, promuovendo la funzione di compensazione da parte del sistema nervoso” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos.

“Con il passare del tempo, è molto comune che le persone tendano ad attribuire i propri insuccessi all’età che avanza, ritrovandosi a rinunciare ad esperienze e attività gratificanti per l'età. È vero che i cambiamenti che ci ritroviamo a vivere invecchiando possono essere molteplici: la memoria non è più quella di un tempo, si è più lenti e ci si affatica con più facilità e, talvolta, uscire di casa per fare commissioni o incontrare qualcuno può risultare davvero spossante. Nonostante ciò, adottare uno stile di vita attivo ed impegnato porta a ridurre queste difficoltà quotidiane. Questo percorso aiuta a farlo”.

L'obiettivo è mantenere attive e allenate le funzioni mentali per favorire un invecchiamento attivo e di successo, con vari benefici: conoscere meglio come funziona la memoria e come si modifica con l’invecchiamento fisiologico; imparare tecniche e strategie per potenziarla, incrementare il livello di sicurezza nelle nostre abilità mentali.

Attività e temi delle “lezioni”

I incontro: presentazione dei partecipanti (Questionario di conoscenza) e delle attività (modello SOC, Articolo Borella su “invecchiamento attivo”)

II incontro: definizione dei diversi magazzini della memoria e di come vengono influenzati dall’invecchiamento

III incontro: sensibilità alla memoria e Fallimenti di memoria (fattori che influenzano la capacità di ricordare)

IV incontro: Attenzione e Inibizione (cambiamenti nella capacità di controllo delle interferenze)

V incontro: Emozioni e memoria autobiografica

VI incontro: Capacità di relazionarci con gli altri: Teoria della mente

VII incontro: Problem solving

VIII incontro: Mnemotecniche (creazione di immagini mentali statiche)

IX incontro: Mnemotecniche (creazione di immagini mentali dinamiche)

X incontro: Mnemotecniche (creazione di storie)

XI incontro: Promuovere uno stile di vita attivo e di successo (e riepilogo di quanto fatto)

Ogni incontro prevede dei compiti da fare a casa, la cui discussione aprirà l’incontro successivo.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate