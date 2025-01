Gestore call center 055055, domani sciopero e presidio Filcams Cgil a Campi Bisenzio

“Stipendi e mensilità supplementari di dicembre in ritardo, nessuno stipendio questo mese finora, una situazione brutta”: è la denuncia di Umberto Marchi di Filcams Cgil per quanto riguarda i 43 lavoratori e lavoratrici di Acapo che gestiscono il contact center 055055 dei servizi dei comuni fiorentini (ha sede a Campi Bisenzio).

“È angosciante lavorare senza sapere di ottenere lo stipendio, tra l’altro alcuni lavoratori avevano già vissuto una situazione simile col gestore precedente - dice Marchi -. Ora la società invia comunicati rassicuranti ma non invia bonifici. Va ricordato inoltre che questa società applica un contratto nazionale che non dovrebbe assolutamente applicare, quello del Multiservizi. All’epoca facemmo presente che questo contratto non era opportuno con questi lavoratori e queste lavoratrici, ma vinse la volontà di risparmiare e nonostante ciò gli stipendi non vengono pagati regolarmente”.

Aggiunge Marchi: “Così il personale non riesce ad andare avanti, quando si lavora ci vogliono garanzie, la gente si sacrifica ma il tutto viene fatto per portare a casa soldi che consentono di mandare avanti la famiglia, pagare le utenze, e tutto il resto”.

Domani giovedì 16 gennaio lavoratori e lavoratrici Acapo saranno in sciopero per protesta, con presidio ore 10-12 davanti all’azienda in via Pasolini 28 a Campi Bisenzio.

Fonte: Ufficio Stampa