Top 100 TheFork: La Ripadoro a Rivalto primeggia insieme ad altri 17 ristoranti toscani

La Ripadoro di Rivalto (Pisa) conquista il primo posto nella Top 100 di TheFork 2024 con un punteggio di 9,9, seguita dal Salotto Portinari Bar & Bistrot di Firenze che ottiene un 9,8. La Toscana si distingue ulteriormente con un'altra eccellenza: La Taverna di Fucile a Montepulciano, che si piazza in sesta posizione con un punteggio di 9,7, confermando la regione come protagonista della scena gastronomica nazionale. La classifica è stilata considerando vari fattori, come recensioni, prenotazioni e visite degli utenti, valutando le performance dei ristoranti nell'arco di un anno.

La Toscana trionfa con ben 17 ristoranti nella top 100

La Toscana conferma il suo ruolo di protagonista nella scena gastronomica italiana, con ben 17 ristoranti nella Top 100 di TheFork 2024, di cui 8 situati a Firenze. Tra i più apprezzati, La Ripadoro di Rivalto conquista il primo posto, seguita dal Salotto Portinari Bar & Bistrot di Firenze. Il gran numero di ristoranti presenti attesta la varietà e l’eccellenza della cucina toscana, apprezzata in tutta Italia. Di seguito, la classifica dei migliori ristoranti toscani secondo gli utenti di TheFork:

La Ripadoro, Rivalto, Pisa - 1° posto (9,9/10)

Salotto Portinari Bar & Bistrot, Firenze - 2° posto (9,8/10)

La Taverna di Fucile, Montepulciano - 6° posto (9,7/10)

i'Qortile, Firenze - 19° posto (9,7/10)

L’Osteria di Giovanni, Firenze - 40° posto (9,6/10)

La Gratella, Firenze - 42° posto (9,6/10)

Degusteria Italiana agli Uffizi, Firenze - 51° posto (9,7/10)

Barbagianni Fine Dining, Colle Val d'Elsa - 54° posto (9,9/10)

Atto di Vito Mollica, Firenze - 59° posto (9,8/10)

Guelfi e Ghibellini, Firenze - 60° posto (9,7/10)

Aria Pizza Ad Libitum, Pisa - 61° posto (9,7/10)

Trattoria Il Bargello, Firenze - 64° posto (9,5/10)

Osteria Miranda, Lucca - 69° posto (9,7/10)

Nello, San Casciano in Val di Pesa - 76° posto (9,8/10)

Ora, Firenze - 80° posto (9,6/10)

Florentia, Firenze - 87° posto (9,7/10)

Il Cuore - Ristorante Giapponese, Firenze - 97° posto (9,7/10)

La vincitrice del titolo 'miglior ristorante italiano 2024' secondo TheFork

La Ripadoro è un agriturismo situato nel centro storico di Rivalto, in provincia di Pisa, all'interno di un palazzo del 1800. La struttura comprende appartamenti in stile toscano, giardini privati e una piscina panoramica. L’agri-ristorante propone una cucina creativa che si ispira alla tradizione toscana, utilizzando prodotti a km 0 provenienti dalla propria azienda agricola, che produce olio extravergine d'oliva e ortaggi di stagione. Il menù cambia in base ai prodotti stagionali e la carta dei vini propone etichette provenienti da piccole realtà vinicole locali.

Secondo Posto per Salotto Portinari Bar & Bistrot di Firenze

Situato nella Corte Cosimo I di Firenze, il Salotto Portinari Bar & Bistrot è un ambiente accogliente e versatile, perfetto per pranzi informali, business lunch o semplicemente per sorseggiare un caffè o un cocktail d’autore. L'atmosfera raccolta e riservata invita i fiorentini e i toscani a scoprire la bellezza storica di Via del Corso. Il ristorante offre una proposta gastronomica che si ispira alla tradizione toscana e italiana, con un menù che varia a seconda della fascia oraria, dalla colazione al dopo cena con mixology d’autore.

Sesto posto per La Taverna di Fucile di Montepulciano

La Taverna di Fucile è un piccolo ristorante a Montepulciano che si distingue per l'autenticità della sua cucina. La selezione dei prodotti proviene dalla filiera di prodotti tipici locali, offrendo un'esperienza genuina della cucina popolare toscana. I piatti sono semplici ma ricchi di sapori, realizzati con ingredienti freschi e del territorio, a pochi chilometri dal centro storico di Montepulciano.

