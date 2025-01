Proiezioni, rassegne e discussioni sul cinema: nasce l’associazione 'Il Culturale Cineclub Empolese'

È stata costituita a Empoli nei locali del cinema teatro Excelsior in Via Cosimo Ridolfi 75 l’associazione “il CULTURALE CINECLUB EMPOLESE”. L’associazione nasce dall’aggregazione di un gruppo di appassionati che desiderano promuovere la cultura cinematografica e va ad unire le forze dei due cineforum presenti sul territorio, “il Cinemino” e “Il solito dibattito”. L’intento è quello di creare uno spazio d’incontro per cinefili, di organizzare un calendario di proiezioni settimanali di cult, film d’essai, rassegne e discussioni su film di vario genere e periodi storici differenti, cercando di stimolare il dialogo e la riflessione sul linguaggio del cinema. In questo contesto, il cineclub diventa un punto di riferimento per chi desidera un'esperienza cinematografica più approfondita, completando l’offerta dei circuiti commerciali. Oltre alle proiezioni stabilite, dove sarà possibile, verranno programmati anche corsi tematici e incontri con registi, critici, attori e professionisti del settore, per arricchire il dibattito e stimolare una maggiore consapevolezza del cinema come forma d'arte e strumento di riflessione sulla società contemporanea.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha dichiato: "L’offerta culturale della nostra città è ben vasta, dalla scena teatrale a quella musicale, passando per il cinema. Grazie alla nascita di CULTURALE CINECLUB si va a colmare un vuoto per quanto riguarda la visione in sala di film d’essai, affiancati a quelli della consueta programmazione di qualità dell’Excelsior. Crediamo che avere un cinema sia un grande valore per la nostra città, nonostante i tempi non siano così semplici per chi gestisce questa attività, e il cineclub va ad arricchire ancora di più l’offerta artistica disponibile. Dico grazie alla proprietà dell’Excelsior e a tutti i volontari che si sono spesi per questo bel traguardo. Attendo con gioia i prossimi appuntamenti e spero che anche la cittadinanza di Empoli e del circondario sia impaziente di questa novità sul territorio".

“La città ha una grande voglia di tornare al cinema, e di vivere la sala di proiezione come luogo non solo di fruizione ma anche come spazio di esperienza e incontro. La nascita di un'associazione è il segno di questo desiderio, che siamo felici di incoraggiare perché il linguaggio cinematografico sia un cardine dell'infrastruttura educativa e culturale di Empoli", così MatteoBensi, Assessore alla Cultura del Comune di Empoli:

“La nascita di un'associazione cinematografica a Empoli - spiega invece il presidente Andrea Mannini - rappresenta un momento di grande rilevanza culturale per la comunità locale. Il nostro desiderio è di promuovere la settima arte attraverso la visione e l'approfondimento di opere cinematografiche di vario tipo e creare un luogo di aggregazione e sinergia, aperto a chiunque voglia condividere la sua passione”.

Il vicepresidente Davide Corbinelli aggiunge: “La nascita del CULTURALE rappresenta non solo un atto di passione, ma anche un'importante risposta alla crescente domanda di spazi culturali alternativi dove il cinema possa essere visto e vissuto non solo come intrattenimento, ma anche come occasione di crescita e scambio intellettuale”.

PROGRAMMA DI FEBBRAIO:

Siamo lieti di annunciare la programmazione di febbraio della nostra associazione culturale cinematografica, un mese che si preannuncia ricco di spunti di riflessione e dibattito. Abbiamo selezionato una serie di film che saranno proiettati ogni martedì alle 21:30 presso il cinema Excelsior, con una variazione per il terzo appuntamento previsto per mercoledì 19 febbraio, mantenendo invariato l’orario.

Per questa prima rassegna mensile, abbiamo scelto un filo conduttore che lega i quattro titoli proposti: "La Favorita" (4 febbraio), "The Substance" (11 febbraio), "La sala professori" (19 febbraio) e "Millennium Actress" (25 febbraio). La selezione non è casuale, ma pensata per mettere al centro della scena figure femminili complesse e sfaccettate, che ricoprono ruoli centrali nello sviluppo narrativo e tematico delle opere.

Questi film spaziano tra generi molto diversi – dal dramma storico, all’horror, al realismo sociale fino all’animazione – ma condividono una riflessione critica e approfondita sul ruolo della donna nella società

contemporanea e sulle dinamiche di potere che spesso ne influenzano la vita. Attraverso storie uniche e coinvolgenti, ogni titolo invita lo spettatore a interrogarsi su questioni di grande attualità, dalla lotta per l’emancipazione alla complessità delle relazioni interpersonali.

"La Favorita" (4 febbraio): Un affresco satirico e potente che racconta le rivalità e i giochi di potere alla corte della regina Anna, dove le donne non solo occupano il centro della scena, ma determinano il destino del regno.

"The Substance" (11 febbraio): Un horror innovativo che esplora l’ossessione e le ambizioni della protagonista, offrendo uno sguardo inquietante ma significativo sul rapporto tra donne, scienza e società.

"La sala professori" (19 febbraio): Un dramma sociale che illumina le sfide e i conflitti in un microcosmo scolastico, mettendo in luce il coraggio e la determinazione delle donne che lottano per affermarsi.

"Millennium Actress" (25 febbraio): Un capolavoro dell’animazione giapponese che attraversa le epoche e i generi cinematografici per raccontare la vita di un’attrice, simbolo della tenacia e della passione.

Ogni proiezione sarà seguita da una discussione aperta, un momento di confronto in cui il pubblico potrà condividere impressioni, analisi e riflessioni sui temi proposti dai film. Crediamo che il cinema sia uno strumento potente per stimolare il dialogo e l’approfondimento culturale, e siamo certi che questo progetto offrirà molti spunti di ispirazione e dibattito.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa iniziativa, certi che ogni serata sarà un’occasione unica per celebrare il cinema, la cultura e il ruolo delle donne come protagoniste della narrazione e del cambiamento.

ORGANIGRAMMA:

Presidente ANDREA MANNINI, Vicepresidente DAVIDE CORBINELLI, Consiglio direttivo MARCO TINTI, MATTIA SARAO, ANDREA MANNINI, AMBRA VERIDIANI, GIANNI BAGNOLI, DAVIDE CORBINELLI, RAFFAELE DONATI, AMEDEO CANTINI, DARIO MENICAGLI, Tesoriere ALEXIA INDIANO, Direttore creativo LORENZO GIUNTI, Collegio dei probiviri STEFANO ARTINI, GIACOMO BINI, MARIA CIRA D’ANTUONO, Collegio dei revisori ROBERTO NUCCI Comitato scientifico FABIO CREMONESI, FLAVIO FARAONI, MARTINA GROSSO, ALESSIO STAMPONE.

CATEGORIE ASSOCIATI 2025 e QUOTE:

Associato GIOVANE (fino a 30 anni) quota annuale 10,00 Euro; Associato ORDINARIO quota annuale 15,00 Euro; Associato SOSTENITORE quota annuale 20,00 Euro

CONVENZIONI ATTIVE

Ingresso ridotto Cinema Excelsior per i film delle rassegne dell’associazione: Ingresso singolo a 5,00 Euro e abbonamento per 5 ingressi a 20,00 Euro. I non associati pagheranno 9 Euro a proiezione.

Nei giorni degli spettacoli possibilità di cenare al Bar Vittoria a 5,00 Euro per l’offerta che prevede 3 pezzi di pizza a scelta con acqua, oppure a 8,00 Euro con una bibita.

Sarà possibile sottoscrivere la richiesta di adesione all’Associazione e comprare i biglietti per i film proposti in calendario tutti i giorni negli orari di apertura della biglietteria presso il cinema Excelsior in Via Ridolfi a Empoli.

