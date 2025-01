Attenato alla Caserma di Borgo San Lorenzo, Campinoti (FI): "Violenti di sinistra fomentano destabilizzazione dello Stato"

"I recenti fatti di cronaca in Toscana, quali l’attentato incendiario alla Caserma dei CC di Borgo San Lorenzo, nonché le aggressioni avvenute a Milano a Capodanno, ci fanno riflettere molto sulla situazione complicata in cui verte la nostra Italia, popolata da persone che hanno perso le caratteristiche basilari di una civiltà, mancando di rispetto, onestà ed educazione, ma usando atti di violenza, come se la società si fosse ribaltata".

Simone Campinoti, Consigliere Comunale di Empoli per Forza Italia, esprime "solidarietà per i CC di Borgo San Lorenzo, sostenendo che i violenti di sinistra stanno fomentando la destabilizzazione dello Stato democratico (come ne è la riprova l’attentato dei giorni scorsi) attraverso l’indebolimento e la vile vessazione delle Forze dell’Ordine. Non è accettabile che disturbatori violenti e ideologici possano avere campo libero ad agire così, senza rischiare di essere puniti, e la Magistratura ne deve prendere atto. Dovremmo fare una raccolta firme per capire se la gente è con loro o con il ripristino della legalità e del diritto, dando la giusta protezione a chi ci difende e la giusta punizione a chi cerca di danneggiare anni di conquiste democratiche, sulle quali le persone perbene hanno costruito il loro futuro, la loro famiglia, la loro casa e il loro lavoro, contribuendo onestamente allo sviluppo del benessere.

Continua Campinoti: "Mettere in discussione le Forze dell’Ordine significa accettare di azzerare tutte queste conquiste, tornando all’incertezza che oggi vige soltanto nelle poche dittature comuniste. Tutta questa violenza, che riempie le cronache cittadine, trova le sue ragioni nell’abuso che le persone fanno dei social media, poiché la gente s’immerge in un mondo che non appartiene alla realtà, scatenando reazioni inaudite. Come considera la Prof.ssa Alessandra Campagna, sostenitrice di Forza Italia di Empoli, è necessario ripartire soprattutto dalla scuola, che s’impegna molto con progetti sulla legalità, riflessioni e una continua educazione, trasmettendo valori e principi ai bambini e agli studenti, che saranno i cittadini del nostro domani".