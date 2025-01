Servizio Civile: posti (anche nell'Empolese) per chi vuole aiutare bambini, adolescenti e disabili

Accompagnare bambini e ragazzi a scuola e nelle attività pomeridiane, partecipare alle attività educative, di intrattenimento e di gioco nei nidi, contribuire al trasporto sociale e sanitario delle persone in difficoltà partecipare alle iniziative di orientamento e accompagnamento per gli adolescenti, supportare le attività di socializzazione e di inserimento per le persone diversamente abili.

E' quello che potranno fare i giovani che faranno il servizio civile universale nei progetti promossi dalle cooperative aderenti a Confcooperative Toscana nella provincia di Firenze. Sono disponibili 43 posti nei seguenti progetti.

Per il programma Educazione solidale, in coprogrammazione con il Consorzio Zenit - sede locale dei Salesiani per il Sociale Aps:

- “Attivarsi al futuro” e “Luoghi di partecipazione”, con la cooperativa sociale Macramè per dare a bambini e ragazzi supporto nei compiti, in laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi. Disponibili 3 posti (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Campi Bisenzio.

- “Attivarsi al futuro” e “Piccoli Insieme”, con la cooperativa sociale Il Piccolo Principe, per supporto a bambini e ragazzi per compiti, laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi (a Empoli, Montelupo e Castelfiorentino),e per osservare e interagire con educatori e bambini nelle attività educative, di intrattenimento e di gioco strutturate nel nido d'infanzia L'Isola che non c'è a Galleno. Disponibili 5 posti (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Empoli, Montelupo Fiorentino, Castelfiorentino e Fucecchio.

- "Luoghi di partecipazione", con il consorzio Co&So Empoli, per dare supporto alle attività di orientamento, animazione territoriale, organizzazione eventi rivolti a giovani. Un posto disponibile a Empoli.

-"Luoghi di partecipazione", con Pafom (Cittadella di Loppiano), per attività di animazione, promozione e formazione sull'interculturalità, sulla pace rivolta a giovani .Quattro posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Figline e Incisa Valdarno.

-"Luoghi di partecipazione", con Opera per la Gioventù Giorgio La Pira, per l'organizzazione e l'animazione nei campi scuola estivi e invernali, in incontri, corsi e eventi dedicati a bambini e ragazzi. Due posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Firenze.

-"Luoghi di partecipazione", con Quarto tempo Ads (circolo Arci Dino Manetti), per supporto all'organizzazione di attività sportiva inclusiva per bambini e ragazzi. Due posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Campi Bisenzio.

-"Piccoli Insieme", con la cooperativa Giocolare, per l'osservazione e l'interazione con educatori e bambini nelle attività educative, di intrattenimento e di gioco strutturate nei nidi. Due posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Pontassieve.

-"Piccoli Insieme", con la cooperativa Convoi, per l'osservazione e l'interazione con educatori e bambini nelle attività educative, di intrattenimento e di gioco strutturate nei nidi. Due posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Calenzano.

Per il programma Inclusione a tutto tondo, in coprogrammazione con Arci servizio civile aps:

- "Mai solo con la Misericordia", supporto alle attività di front office e di back office negli Ambulatori della Misericordia di Firenze. Tre posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Firenze.

- "Mai solo con la Misericordia", per il trasporto sociale e sanitario per la Misericordia di Firenze. Dieci posti disponibili (di cui 3 riservati a Giovani con Minori Opportunità) a Firenze.

-"Accolti e attivi", con la cooperativa sociale Comes, per attività di socializzazione, laboratoriali e di reinserimento sociale alla Comunità Sasso Montegianni. Due posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Marradi.

-"Accolti e attivi", con la cooperativa Fontenuova, per attività laboratoriali, uscite e soggiorni con persone diversamente abili. Un posto disponibile a Firenze.

-"Accolti e attivi", con la cooperativa sociale La Fonte, per attività laboratoriali, uscite e soggiorni con persone diversamente abili. Un posto disponibile a Sesto Fiorentino.

-"Accolti e attivi", con la cooperativa sociale Allenamente, per supporto alle attività educative e di riabilitazione per bambini e ragazzi con disabilità e difficoltà di apprendimento. Due posti disponibili (di cui 1 riservato a Giovani con Minori Opportunità) a Scandicci.

-"Accolti e attivi", con la cooperativa sociale Il Girasole, per attività di socializzazione e laboratoriale con adulti con disabilità fisica psichica o sensoriale. Due posti disponibili a Firenze.

-"Accolti e attivi", con la cooperativa sociale Matrix, per attività di socializzazione e laboratoriale con adulti con disabilità fisica psichica o sensoriale. Un posto disponibili a Firenze.



"Il servizio civile è un'occasione di crescita professionale ma anche personale per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della cooperazione e impegnarsi attivamente nell'aiutare gli altri" afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Possono candidarsi entro il 18 febbraio tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14,00 del 18 febbraio 2025 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

In riferimento ai posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità si segnala che si tratta di svantaggio economico desumibile da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro, dimostrato allegando autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop. Confcooperative ha attivato anche uno sportello gratuito su prenotazione (scrivere una mail a serviziocivile.toscana@confcooperative.it).

Per informazioni: Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze - 055 3905600 - 366.6065924 - serviziocivile.toscana@confcooperative.it