Sicurezza a Certaldo, Lega: "Amministrazione e civici scollati dalla realtà"

Negli ultimi giorni Certaldo ha registrato l’ennesimo fatto eclatante in un territorio oramai falcidiato a più riprese da una situazione di insicurezza diffusa e da una indecorosa gestione dell’ambiente urbano.

Una criticità crescente, denunciata dalla Lega oramai da anni, su cui né la maggioranza né tanto meno le forze “civiche” hanno posto sufficiente attenzione.

<< Ci hanno detto che facevamo procurato allarme, ora i cittadini si stanno rendendo conto di quanto – purtroppo – avessimo ragione>>, dichiara Eliseo Palazzo (Lega Certaldo).

<< In Consiglio comunale abbiamo proposto svariate soluzioni, non necessariamente di orientamento politico di “destra”, ma tutte sono state respinte. In uno degli ultimi consigli comunali della Legislatura Cucini ho fortemente dichiarato che il seme per una diffusa incertezza sul territorio era già stato gettato e che fosse necessario intervenire subito. Non ci è stato dato ascolto e queste sono le conseguenze – continua Palazzo. Locali costretti a chiudere in anticipo rispetto all’orario di lavoro, donne e giovani che non si sentono sicuri ad uscire, soggetti non identificati che accendono fuochi e brandiscono mazze e martelli in piene zone residenziali. Cosa aspetta l’Amministrazione ad intervenire? >>

Negli anni è stato chiesto di potenziare l’organico della Municipale, di dotare gli Agenti del taser, di restituire dignità alle Forze dell’Ordine, è stata presentata una mozione sulla sicurezza urbana integrata, per riappropriarsi dello spazio pubblico e di stipulare accordi per la Vigilanza privata. Atti respinti e bocciati.

<< C’era solo la Lega a farsi carico del problema, gli altri se ne sono disinteressati. Troppo facile intervenire quando i fatti diventano eclatanti. Solo la Lega ha centrato il problema e si è schierata coi cittadini per bene, vittime di furti e intimidazioni quotidiane, nel silenzio generale.

Oggi invece c’è chi chiede di lasciare fuori i partiti dalla partita sulla sicurezza: mi chiedo a chi certe liste potranno chiedere mano, se non a Ministeri legati al governo di centrodestra; mi chiedo a chi certe liste potranno fare appello, se non a Governi regionali, che si reggono sulle logiche di partito.

Siamo soddisfatti che ora anche a sinistra ci si renda conto del problema, ma dopo più di un anno dalla discesa in campo non si vede l’ombra della cosa più importante: le soluzioni concrete.

Perché una commissione con la semplice dicitura “sicurezza e ordine pubblico” non intercetta il problema, ma lo vede passare e non è altro che un “contentino” che non aiuta Certaldo.

Noi come al solito saremo pronti anche a scendere in piazza, se necessario, al fianco dei cittadini, organizzandoci anche in gruppi locali di Controllo del vicinato, regolarmente formalizzati.

Laddove l’Amministrazione è assente e le forze politiche in Consiglio comunale latitano, siamo certi che i Cittadini possano riuscire a darsi mano da soli. >>

Fonte: Ufficio stampa