Al via il nuovo corso di Protezione Civile della Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni per un nuovo corso base gratuito di Protezione Civile. Gli incontri, una quindicina circa, prenderanno il via lunedì 3 febbraio 2025 e si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle 21.15 alle 23.15 nella sede di via Cavour 32 a Empoli.

La Protezione Civile della Misericordia di Empoli è impegnata da anni nel diffondere la conoscenza del sistema di protezione civile e formare nuovi volontari da introdurre nella propria squadra operativa. Un presidio prezioso che lo scorso anno, grazie ai suoi 118 volontari, ha messo in campo oltre 9.500 ore di lavoro nei 36 interventi effettuati, sia sul nostro territorio sia in altre realtà colpite da criticità, come l’emergenza maltempo in Emilia Romagna. Uomini e donne che si sono messi al servizio della comunità portando supporto fisico e psicologico alla popolazione duramente provata.

Lo scorso dicembre, in occasione dell’Assemblea della Fratellanza 2024, la Misericordia di Empoli ha voluto premiare sessanta volontari con l’Attestato di benemerenza per l’attività svolta nell’emergenza maltempo. Tra questi anche Eleonora Paolinetti, 26 anni di Empoli, che invita i cittadini a unirsi alla squadra: "Partecipare al corso base di protezione civile è fondamentale perché fornisce le competenze essenziali per sapere come intervenire e dove agire. Non ci sono limiti per aiutare gli altri e mettersi a disposizione: né di età né di genere, tutti possono fare la propria parte. Come gruppo di Protezione Civile, siamo intervenuti in diverse emergenze, come l’alluvione a Campi Bisenzio e in Emilia Romagna lo scorso anno. Quello che resta più impresso sono i sorrisi delle persone e tanti 'grazie' ricevuti, che regalano una gioia indescrivibile".

I cambiamenti climatici, le stagioni sempre più imprevedibili e spesso anche l’incuria dell’uomo mettono a dura prova il fragile equilibrio del nostro territorio. Per questo dobbiamo farci trovare pronti a intervenire, capaci di utilizzare strumenti e addestrati per manovre e interventi di emergenza: la prevenzione sul territorio e la formazione sono indispensabili.

Il corso base di Protezione Civile, completamente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, vuole fornire ai cittadini le nozioni teoriche e pratiche per intervenire in modo tempestivo in caso di situazioni di emergenza. Essere cittadini consapevoli è il primo passo, che ognuno di noi può fare, per divenire presidi attivi ognuno nel proprio territorio. Le lezioni includono una panoramica sulla normativa relativa alla Protezione Civile, un'analisi approfondita delle modalità di interazione con la popolazione durante le emergenze e una spiegazione dettagliata degli aspetti tecnici degli interventi. Inoltre, verranno organizzate sessioni pratiche di addestramento sulla gestione del rischio idrogeologico, affrontando tematiche come l'impiego di idrovore, i servizi per la gestione delle alluvioni e l'utilizzo di attrezzature per l'insacchettamento.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita e, al termine, verrà consegnato un attestato di frequenza. Per informazioni è possibile contattare il numero 0571 7255 o inviare un'email a protezionecivile@misericordia.empoli.fi.it.

Chi fosse interessato può iscriversi sul sito della Misericordia di Empoli sezione Servizi-Formazione o al seguente link https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-base-di-protezione-civile/

Corso Base di Protezione Civile - Gratuito

da lunedì 3 febbraio 2025

ogni lunedì e mercoledì dalle 21.15 alle 23.15

via Cavour 32, Empoli (FI)

Fonte: Misericordia di Empoli