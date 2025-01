Attacco a portavalori a Carrara, colpo da 30mila euro

Questa mattina ad Avenza un portavalori è stato rapinato di circa 30.000 euro. Il conducente, sceso dal mezzo per controllare una gomma, è stato aggredito da un malvivente che gli ha spruzzato spray negli occhi, impedendogli di vedere la fuga del rapinatore. Quest'ultimo è riuscito a entrare nel veicolo e rubare la cassaforte con il denaro.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo le indagini e analizzando le immagini delle telecamere per rintracciare l’aggressore. Secondo le prime ricostruzioni, il criminale avrebbe seguito il portavalori in attesa del momento opportuno per colpire.

