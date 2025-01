Incendio in un palazzo a Livorno, quattro intossicati: uno è grave

Un 64enne è in rianimazione dopo un incendio in un palazzo a Livorno. Oltre a lui, tre persone sono rimaste intossicate e sono in ospedale in osservazione. Si è sviluppato un incendio nel quartiere Corea, in via Don Albertario.

Lo stabile, un immobile di edilizia popolare, è stato temporaneamente evacuato dai vigili del fuoco arrivati sul posto per domare le fiamme. Secondo una prima ipotesi, il rogo sarebbe nato dal malfunzionamento di una coperta termica. Si è formato un denso fumo che ha subito invaso l'appartamento e gli occupanti sono riusciti a uscire all'esterno.

Sono intervenute le ambulanze dell'Svs, della Misericordia di Livorno, i vigili del fuoco, la polizia municipale, Anpana e la protezione civile che ha preso in carico circa quindici persone fatte temporaneamente evacuate, tutte incolumi.

"Per adesso gli evacuati dopo la prima assistenza salone Pamela Ognissanti della ex Circoscrizione 1 di Corea hanno trovato ospitalità da amici e parenti. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni per l’eventuale rientro negli appartamenti non danneggiati e soluzioni di emergenza per coloro che non potranno rientrare in casa nell’immediato" fanno sapere dal Comune di Livorno.

Notizie correlate