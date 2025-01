Infermiere minacciato con pistola a San Miniato, Opi Fi-Pt: "Non c’è più tempo da perdere"

«Assistiamo a una vera e propria escalation di episodi di violenza ai danni del personale sanitario: purtroppo dobbiamo ribadire, come ormai accade settimanalmente, che la situazione è gravissima e che servono provvedimenti». Commenta così David Nucci presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia la notizia di un infermiere minacciato con una pistola a San Miniato (Pisa).

«L’ultima nota che abbiamo diramato sul tema è del 7 gennaio, in riferimento a un’aggressione avvenuta il 5 gennaio a Pescia (Pistoia) – prosegue Nucci -. Dieci giorni dopo ci troviamo a dire le stesse cose per un caso registrato a San Miniato (Pisa). Solo pochi mesi fa abbiamo avuto un incontro con i Prefetti di Firenze e Pistoia per portare avanti le istanze del mondo sanitario e fare quadrato attorno a un problema che è davanti agli occhi di tutti: il ripetersi dei casi, peraltro con una gravità crescente, ci ricorda che non c’è tempo da perdere, che servono provvedimenti seri e strutturali. Ribadiamo l’importanza di vigilare e la necessità di rafforzare la sicurezza e i controlli negli ospedali e in particolare nei Pronto Soccorso. Lo chiediamo ancora una volta per la tutela degli infermieri e di tutto il personale sanitario, che ha il diritto di lavorare in sicurezza, ma anche degli stessi cittadini, che devono poter accedere ai servizi in un clima di serenità».