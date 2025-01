Lupouno, il docufilm per conoscere il lupo e come sta sul nostro territorio

Il lupo, conoscerlo per conviverci. In questa breve frase è condensato il senso delle iniziative dedicate al lupo che in questi anni l’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità ha organizzato in alcuni comuni del territorio nel quale opera.

Venerdì 24 gennaio (alle ore 21.00, presso la biblioteca comunale) sarà la volta di Cerreto Guidi. Lo faremo attraverso la proiezione del docufilm “LupoUno”, cui seguirà un dibattito con il Dr. Duccio Berzi, uno dei massimi esperti italiani di strategie di convivenza fra grandi carnivori e attività umane.

Il film mostra l’attività sul campo di un gruppo di ricerca dell’Università di Sassari che studia il comportamento di alcuni branchi di lupo, che si sono recentemente insediati nelle Alpi Venete, ed è impegnato a testare (per la prima volta in Italia) alcune soluzioni volte a dissuadere ed allontanare i lupi che rivolgono la loro attenzione agli allevamenti di bestiame domestico. Nel film emerge la necessità di ascoltare e comprendere anche le ragioni degli allevatori, che in un contesto già di grave crisi del settore, devono affrontare le difficoltà connesse con la difesa del bestiame. Sono inoltre intervistati alcuni esperti (fra i quali anche Duccio Berzi, che è il direttore tecnico della ricerca). Ci sono poi le immagini emozionanti di un’attività condotta con passione e rigore (soprattutto durante la notte) e quelle dei paesaggi suggestivi di quei settori delle Alpi che di solito non finiscono sulle riviste di carta patinata.

Anche nel territorio collinare di Cerreto Guidi sono stati effettuati recenti avvistamenti di lupo. D’altra parte in esso sono numerose le prede naturali di questa specie, con particolare riferimento al cinghiale. La sola cosa che ci sentiamo di anticipare in questo breve comunicato è che la ricolonizzazione del lupo è un processo naturale e non si tratta di una “invasione”, ma di pochi animali, singoli e di passaggio se in fase di dispersione giovanile; o riuniti in piccoli nuclei familiari, se stabili, con un territorio molto ampio, difeso dall’ingresso di altri lupi. In ogni caso con densità invariabilmente molto bassa. Ciò nonostante è necessario avere la consapevolezza della presenza del lupo e adottare comportamenti adeguati volti a prevenire interazioni negative, come ad esempio la predazione di animali di affezione. Per questo ci sentiamo di ringraziare l’amministrazione comunale di Cerreto Guidi, che ha accolto positivamente la proposta di organizzare questa iniziativa pubblica, e il Dr. Duccio Berzi, che ha nuovamente dato la sua disponibilità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare!

Fonte: Ufficio Stampa