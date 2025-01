Lutto nell'imprenditoria del Cuoio: è morto Guido Lapi

La Zona del Cuoio perde uno dei suoi pilastri, un uomo che è sinonimo di conceria. Se ne è andato a 77 anni Guido Lapi, imprenditore del settore conciario conosciuto in tutta la Toscana e anche fuori dai confini regionali e nazionali.

Figlio di Francesco Lapi, uno dei fondatori del Gruppo Lapi, era nipote del Guido Lapi capostipite della società che conta oltre 70 anni di storia. Il nome Figli di Guido Lapi è molto noto nel Cuoio e non solo.

Lascia la moglie Giuliana e i figli Guja e Francesco, a cui si unisce nel cordoglio tutto il resto della famiglia. I funerali si terranno sabato 18 gennaio alle ore 11,00 nella Chiesa Collegiata di Santa Croce sull'Arno.

Guido Lapi ha fatto parte del Gruppo Lapi affiancando suo fratello Roberto (attuale presidente di Lapi Group) "alla guida di una società che ha saputo espandersi e differenziarsi negli anni, sia nel mondo della chimica conciaria, da cui tutto è partito, sia in altri settori industriali, come quello conciario e delle gelatine", si legge in una nota.

Guido Lapi era molto attivo nella vita conciaria di Ponte a Egola, dove aveva contribuito a fondare, ormai 40 anni fa, la Conceria Gi.Elle.Emme. Portava avanti una grande passione per i cani e per la caccia. Nella cinofilia aveva fatto gare internazionali rappresentando l'Italia in varie competizioni e riscuotendo grosse soddisfazioni.

Notizie correlate