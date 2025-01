Piano Frazioni Quartieri, è la volta di Monterappoli. Mantellassi: "Parcheggio, zona 30 e decoro per lo storico 'castello'"

Nuova settimana, nuovo appuntamento con il Piano delle Frazioni e dei Quartieri. La giunta comunale guidata da Alessio Mantellassi si è riunita nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio a Monterappoli, nella sede dell'associazione Il Torrino. L'antico 'castello' di Empoli ha avanzato numerose richieste nel corso del giro informale operato dall'assessore al Piano delle Frazioni e dei Quartieri, Simone Falorni. La riunione di giunta è stata l'occasione per raccogliere queste proposte e segnalazioni, accoglierle in una programmazione coerente, cercando di risolvere anche i problemi più di dettaglio.

"Monterappoli - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - è una frazione storica di Empoli, e le richieste dei monterappolesi sono molto concrete e nel dettaglio. Per la viabilità è già stato stabilito di realizzare un piano per la sosta per il paese, che comprenderà un nuovo parcheggio. Ma serve di più anche per la sicurezza stradale, ed è per questo che abbiamo pensato a una zona 30 per il centro abitato da valutare per il 2026. Oltre a una programmazione efficace sulle infrastrutture, emerge anche il tema dei servizi. Per questo su Monterappoli da mandato abbiamo intenzione di aprire lo sportello Urp di prossimità nel 2025 e un punto prestito della biblioteca. Infine nascerà un fontanello pubblico, anche questo un bel servizio per tutta la cittadinanza, per non consumare nuova plastica per le bottiglie d'acqua".

"L'amministrazione ha preso in carico dall'inizio del mandato - spiega l'assessore al Piano per le Frazioni e i Quartieri, Simone Falorni - alcune questioni particolarmente sentite, come la manutenzione e l'ampliamento del cimitero, la gestione del verde pubblico, penso all'area di via Pier della Vigna, la sistemazione dei giochini. Stiamo andando avanti anche con l'avvio del procedimento per il fontanello. Nella giunta di mercoledì invece abbiamo programmato l'insieme dei lavori futuri, ma siamo pronti ad accogliere ulteriori sollecitazioni che potranno venire dai cittadini quando li incontreremo nelle assemblee pubbliche".

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Tante le richieste inerenti al verde pubblico. Il parco del Castello è un'area verde che avrà bisogno di sistemazione, dalla pulizia del verde fino alla sistemazione dei giochini. In programma il potenziamento delle aree gioco già nel corso di quest'anno. Un occhio di riguardo anche per un reperto caro ai monterappolesi, ossia la cappellina al parco del castello, per la quale potrà essere determinato un affidamento per la ristrutturazione e la cura. La programmazione è prevista per il 2026.

Infrastrutture. Per una frazione storica come Monterappoli, la viabilità è una questione sentita. E sul Piano triennale delle Opere pubbliche, la giunta Mantellassi ha già stabilito la creazione di un nuovo parcheggio nel centro abitato per i residenti. L'intervento vale 180mila euro ed è in programma per il 2026.

Un altro intervento (del valore di 32.500 euro) già in programma è il fontanello di acqua buona e pulita, previsto per il 2025. A buon punto anche l'intervento sul cimitero di Monterappoli, che vedrà un ampliamento e una sistemazione per le infiltrazioni e la sistemazione dei marciapiedi. Questi lavori, che riguarderanno una spesa totale di 150mila euro, porteranno alla costituzione di 25 nuovi loculi, posti su 5 file, nell'angolo a nord del cimitero, di proprietà comunale. I lavori sono stati consegnati il 28 ottobre scorso.

Altri interventi più nel dettaglio riguardano l'asfaltatura dei marciapiedi di via Pier della Vigna (in programma nel corso del mandato), la sostituzione della ringhiera in stato di degrado alla sede dell'associazione Il Torrino (in corso d'opera).

Capitolo strade. È atteso a gran voce il recupero del muro privato su via Salaiola davanti la farmacia locale, così da eliminare la segnaletica e la situazione di instabilità. L'amministrazione ha preso in carico la situazione, che coinvolge anche la Città Metropolitana di Firenze.

Infine lo sport. Il campo sportivo richiede una manutenzione generale, ma l'amministrazione è già all'opera per monitorare le necessità e programmare gli interventi relativi.

Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a stampalocale+unsubscribe@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate