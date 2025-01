Pisa si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: a 100 dalla partenza evento in piazza Duomo, la torre si colora di rosa

Pisa si prepara ad accogliere nel migliore dei modi la tappa n. 10 del prossimo Giro d’Italia, la cronometro Lucca-Pisa in programma martedì 20 maggio. È in fase di costituzione il Comitato organizzatore e il calendario degli eventi che dal 29 gennaio precederanno la giornata del 20 maggio. Questa mattina la presentazione alla stampa, alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti, dell’assessore allo sport Frida Scarpa, del presidente dell’Opera Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli, l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone. Erano presenti anche Barbara D’Onza e Francesco Sivieri di Fispin Academy

«Il Giro d’Italia che abbiamo riportato a Pisa, come arrivo di tappa, dopo 45 anni, non è solo un grande evento sportivo, ma anche l’espressione più autentica della tradizione italiana e una vetrina importante per la nostra città e per tutto il territorio – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Abbiamo investito, consapevolmente, per riportare a Pisa la corsa rosa, sicuri del fatto che sarà un attrattore dal punto di vista sportivo e turistico. Si tratta del primo passo di una strategia più complessiva che dà il via della seconda mission della Pisamo non solo come braccio operativo sul tema mobilità ma anche gestione grandi eventi. Siamo convinti che per valorizzare, sviluppare e promuovere eventi culturali di richiamo nazionale e internazionale, in piena sintonia con le realtà culturali e accademiche della città, sia necessario un nuovo braccio operativo per la ideazione, programmazione, gestione, promozione e programmazione di grandi eventi, attività culturali e di spettacolo. Il primo di questi sarà la organizzazione logistica e non solo della tappa del Giro d’Italia che mancava in città dal 1980».

«Per noi il passaggio del Giro d’Italia da piazza dei Miracoli rappresenta un motivo di grande orgoglio - ha detto Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera Primaziale Pisana -. La nostra piazza diventa contenitore di una grande iniziativa di rilievo nazionale. La piazza in origine è stata fortemente voluta dai pisani e deve continuare a rappresentare il punto di catalizzazione degli eventi cittadini come questo, che porterà tre giorni di festa per tutta la città».

«La nostra sarà la decima tappa nonché la seconda e ultima tappa cronometro del Giro - spiega l’assessore allo sport, Frida Scarpa -. Abbiamo lavorato intensamente per ottenere questa tappa che rappresenta un’opportunità unica per promuovere la città e il territorio. La cronometro, con l’arrivo scaglionato dei corridori, offre maggiori spazi per le pause televisive nella trasmissione in mondovisione, durante le quali inseriremo contenuti dedicati alla valorizzazione del nostro territorio. Gli sponsor avranno un ruolo centrale per mettere in luce il tessuto imprenditoriale e industriale della nostra città. Prima della corsa è previsto un giorno di riposo, che favorirà la presenza in città dei corridori e anche il turismo che questo evento riesce a catalizzare già dalla serata di domenica 18 maggio. Abbiamo inoltre presentato una manifestazione di interesse per coinvolgere sponsor sia nella manifestazione principale che negli eventi collaterali, attualmente in fase di organizzazione, con il primo appuntamento fissato al 29 gennaio con l’illuminazione della torre. Un grande impegno che coinvolge tutto il tessuto cittadino per celebrare il ritorno del Giro nella nostra città».

«L’Università di Pisa crede profondamente nei valori fondamentali dello sport - ha detto Marco Macchia, delegato del rettore per i rapporti con il territorio -. ed è orgogliosa di offrire il proprio supporto a un evento di così grande prestigio. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel sostenere iniziative che rafforzano il legame tra sport, cultura e territorio».

«Per noi è un onore e una grande responsabilità partecipare alla organizzazione della tappa del Giro a Pisa - ha detto l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone -. Si tratta di un appuntamento importante che richiede una forte capacità organizzativa ma anche la piena disponibilità di tutta la cittadinanza. Saremo anche impegnati, come facciamo in occasione della settimana della mobilità, nella organizzazione di alcuni appuntamenti sul ponte di Mezzo per festeggiare tutti insieme questo evento».

Il percorso in Città. Intanto è stato definito il percorso che faranno i ciclisti una volta in città: viale condotti, via Calcesana, via Volpi-Largo Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta. Poi primo attraversamento dell’Arno al Ponte della Fortezza, quindi Lungarno Galilei e secondo attraversamento dell’Arno al Ponte di Mezzo. Da lì i corridori attraverseranno Lungarno Pacinotti, quindi via Santa Maria per arrivare quindi in piazza del Duomo.

100 giorni dal Giro. Mercoledì 29 gennaio, a 100 giorni dal Giro, intanto è in programma una serata in piazza Duomo con l’illuminazione straordinaria in rosa della Torre alle ore 19.00. Saranno presenti i campioni Paolo Bettini e Fabiana Luperini. In piazza a partire dalle ore 16.30 anche 100 atleti di spinning provenienti da tutta Italia che precederanno la cerimonia ufficiale di accensione della Torre.

Le fotografie di 100 anni di Giro a Pisa. Per accogliere nel migliore dei modi il Giro d’Italia, il Comune di Pisa intende anche celebrare i 100 anni dal primo passaggio, avvenuto nel 1925 e tutte le volte che i corridori della corsa più amata sono passati in città. Per questo nei prossimi giorni verrà lanciato il contest fotografico rivolto a quanti conservano nei loro archivi o album fotografici immagini e ricordi di un passaggio a Pisa del Giro. Chiunque potrà partecipare inviando i propri scatti. Le fotografie raccolte contribuiranno così a comporre il racconto per immagini di “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia”. Una commissione di esperti selezionerà le immagini migliori che saranno esposte in una mostra dedicata. Le foto andranno inviate, in risoluzione idonea, a comunicazione@comune.pisa.it

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate