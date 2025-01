San Miniato, caos rifiuti: commercianti "esasperati per il mancato ritiro della carta e cartone"

Crescente malcontento nella zona commerciale di San Miniato, dove i commercianti segnalano un disservizio nella raccolta della carta e del cartone. Gli operatori di Geofor, l'azienda responsabile del ritiro, hanno iniziato a contestare la quantità di carta accumulata dai commercianti per il ritiro, generando disagi e degrado per strada. Dal mese di novembre, la raccolta della carta avviene solo una settimana ogni due, costringendo i commercianti a fare richiesta di un servizio supplementare.

Nonostante le indicazioni iniziali ricevute dagli operatori, che prevedevano di raggruppare la carta in un’unica area per facilitare il ritiro, ora questa modalità è oggetto di contestazione: “ci era stato detto di accumulare la carta in un punto per semplificare le operazioni di ritiro – racconta un commerciante – ma adesso ci troviamo a dover discutere su questa modalità e sulla quantità di rifiuti".

La situazione interessa non solo la zona commerciale di San Miniato, ma anche le zone limitrofe di Via Pozzo e Via dei Beccai, dove altri commercianti segnalano ritardi nel ritiro dei rifiuti. Nel frattempo, tramite l'associazione commercianti, è stato organizzato un incontro che si terrà il 27 gennaio presso la Casa Culturale.

