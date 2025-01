Sequestrati oltre 33mila giocattoli contraffatti o non conformi, sei denunce

Oltre 33mila giocattoli contraffatti o non conformi alla normativa nazionale ed europea sequestrati e sei persone denunciate alle rispettive procure di competenza di Firenze e di Pisa. Questo il bilancio di un'operazione svolta dal Comando regionale Toscana della guardia di finanza e dalla direzione territoriale Toscana e Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Adm, nell'ambito di un piano straordinario di controlli per il contrasto alla vendita di prodotti falsi e non sicuri per la salute.

I controlli si sono svolti a Sesto Fiorentino, Cortona, Castiglion Fiorentino, Grosseto, Scarlino, Monte Argentario, Livorno, Piombino, Capannori, Altopascio, Carrara, Pisa, Capannoli, San Miniato, Montescudaio, Prato, Siena, Poggibonsi, Sarteano. In totale sono 32.933 i giocattoli non conformi alla normativa nazionale ed europea e pericolosi, spiegano da Gdf e Adm. Alcuni dei quali sono stati sottoposti anche a prove meccaniche o chimiche con il laboratorio chimico dell'Adm di Livorno, al fine di verificarne la presenza di elementi tossici, e in diverse occasioni è stata attestata la non conformità. Riscontrate violazioni al Codice del Consumo e alle norme europee sulla sicurezza dei giocattoli e alla direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, oltre che al codice penale.

