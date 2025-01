Sicurezza, Partito Democratico e Sarà Certaldo: "Potenziamento dei controlli, ma anche dei servizi essenziali"

Giovedì 16 Gennaio si è riunita una Commissione consiliare per affrontare il tema della sicurezza, argomento condiviso da cittadinanza e istituzioni. In quella sede, con convinzione, abbiamo ribadito la visione di una sicurezza più ampia, proiettata verso la prevenzione e intesa anche come sviluppo e attuazione di politiche sociali.

Nel corso del dibattito, abbiamo fatto notare come l'Amministrazione, nei primi 6 mesi, abbia già mosso importanti passi in questa direzione, attraverso:

- un concreto aumento del numero degli agenti di Polizia Municipale, adesso visibilmente più presenti sul nostro territorio;

- l'istituzione del servizio di ispettorato ambientale, volto a mitigare il degrado dovuto all'abbandono dei rifiuti;

- il finanziamento dell'acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza. Quest'ultime sono state riproposte in Commissione da Più Certaldo, circostanza che ha creato una certa sorpresa, visto il loro voto contrario alla variazione di bilancio in cui si stanziavano i 20mila Euro necessari! Evidentemente, il buon operato di questa Amministrazione ha fatto cambiare loro idea, ne siamo felici.

Oltre a ciò, abbiamo, ribadito che la sicurezza è per noi un concetto integrato, che non può fermarsi al solo controllo del territorio, ma deve tradursi anche in un potenziamento dei servizi essenziali quali scuola, sanità e politiche sociali. Queste sono le basi necessarie per costruire una comunità più coesa, inclusiva e, perciò, sicura.

In linea con questo concetto, è necessario sottolineare come la capacità di spesa dei Comuni sia limitata: a fronte dei continui tagli dell'attuale governo di destra, della scelta dell'Amministrazione di non aumentare le tasse sul nostro territorio e dell'intenzione di non voler tagliare servizi essenziali, si pone la consapevolezza che un equilibrio di bilancio debba essere sempre trovato.

Ci auspichiamo un intervento dello Stato per aumentare le risorse degli Enti locali, così come delle nuove assunzioni per i comandi delle Forze dell'Ordine.

Non per ultimo, abbiamo espresso l'importanza, concordando con le Forze dell'Ordine, sulla responsabilità che ogni amministratore dovrebbe avere nel non alimentare uno stato di tensione e allarme costante, poiché l'effetto negativo che genera sulla qualità della vita di tutti i cittadini rallenta o blocca il virtuoso processo di integrazione e avvicinamento alla sana vita di paese delle sfere di popolazione più socialmente emarginate, più vulnerabili.

Infine, ci teniamo a ringraziare le Forze dell'Ordine che hanno partecipato e tutti gli operatori del comparto socio-assistenziale che lavorano ogni giorno per tutta la cittadinanza.

La differenza tra noi e chi ha goffamente tentato di spettacolarizzare la Commissione sta tutta qui, nella concretezza dei contenuti, ma anche nel rispetto delle regole.

I Gruppi consiliari Partito Democratico e Sarà Certaldo

