Ubriaco disturba i presenti e versa vino su giornali in vendita, poi aggredisce carabinieri: arrestato

Nel pomeriggio del 16 gennaio 2025, i Carabinieri di Migliarino Pisano hanno arrestato un uomo disoccupato con numerosi precedenti per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’intervento è avvenuto in un locale di Calci dopo una segnalazione al 112, poiché l’uomo, in stato di ebbrezza, disturbava i presenti e versava vino su giornali e riviste in vendita.

Allontanato dai militari, ha reagito con violenza colpendoli al volto e a una mano. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile di Pisa. L’uomo è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando di Pisa in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

Notizie correlate