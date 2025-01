I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti alle 09:05 sulla Fi-Pi-Li per un incendio auto tra lo svincolo Pontedera Ovest-Ponsacco e la diramazione Pisa-Livorno. Il conducente, accortosi del problema, ha fermato il veicolo in un'area di sosta. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e l'area, con il supporto di AVR e Polizia Stradale. Nessun disagio al traffico.

