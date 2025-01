ALMA Empoli compie un anno, il regalo è un open day: visita il centro e scopri le opportunità

Lo studio ALMA di Empoli soffia la sua prima candelina: un anno di crescita, passione e impegno al servizio del benessere delle persone. Sabato 1 febbraio, dalle 16 in poi, lo studio ALMA di via XI Febbraio ospiterà l'evento speciale open day "Un anno di ALMA".

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti e tutte. Sarà un'opportunità per scoprire i servizi offerti dallo studio e per sperimentare, gratuitamente, consulenze personalizzate in diversi ambiti: psicoterapia, pedagogia, osteopatia e molto altro.

Nel corso dell'evento, i partecipanti avranno la possibilità di approfittare di appuntamenti gratuiti di 20 minuti con i professionisti dello studio, per ricevere informazioni su come migliorare il proprio benessere fisico, psicologico ed educativo. Ogni fascia oraria sarà dedicata a specifici servizi, in modo da poter rispondere a diverse esigenze.

Di seguito, le fasce orarie disponibili per i servizi gratuiti:

16-17 logopedia e pedagogia

17-18 psicomotricità e neuropsicomotricità

18-19 osteopatia e psicologia/psicoterapia

19-20 dietistica e psicologia/psicoterapia

Per garantire la disponibilità di un appuntamento, è necessario prenotarsi in anticipo. Gli interessati possono inviare una richiesta di prenotazione a studioalmaempoli@gmail.com oppure al numero +39 375 9272940.

Oltre alla possibilità di provare gratuitamente i servizi dello studio, durante l'evento sarà anche servito un aperitivo di benvenuto per tutti i partecipanti, un momento conviviale per conoscere meglio i professionisti di ALMA e approfondire le tematiche trattate nello studio, in un’atmosfera rilassata e accogliente.

ALMA è uno spazio pensato per supportare la crescita e il benessere di adulti e bambini, attraverso un approccio integrato che unisce professionisti di diverse discipline: psicologhe-psicoterapeute, pedagogista, educatrici, logopedista, neuropsicomotricista, osteopata, dietiste, optometrista, psicomotricista e tutor dell’apprendimento.

Le responsabili dello studio sono la dott.ssa Irene Fontanarosa, la dott.ssa Ginevra Lassi e la dott.ssa Eleonora Pianigiani.

La dottoressa Irene Fontanarosa è Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, esperta in disturbi del neurosviluppo. Docente presso la Scuola Quadriennale di Psicoterapia dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze. Si occupa prevalentemente di psicoterapia dell’età evolutiva. Con gli adulti, lavora su sintomi e aspetti della personalità, utilizzando un approccio cognitivo-comportamentale integrato con tecniche di terza generazione.

La dottoressa Ginevra Lassi è Psicologa e Psicoterapeuta ad approccio comparato. Si occupa prevalentemente di psicoterapia rivolta ad adulti e adolescenti. Inoltre, propone percorsi di riabilitazione dei processi cognitivi e psico-motori, con interventi personalizzati nell’ambito dell’autismo.

L'intervento psicoterapeutico, in ottica comparata, si caratterizza per la possibilità di ritagliare e, dunque, personalizzare la terapia sulle distintive e peculiari caratteristiche del paziente.

La dottoressa Eleonora Pianigiani è Pedagogista e tutor dell'apprendimento, specializzata in disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali. Si occupa di potenziamento didattico per studenti con DSA e ADHD. Ha svolto il Master di I Livello in Psicopedagogia e Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Ha lavorato come Educatrice Professionale domiciliare e scolastica.

Le dottoresse e i vari collaboratori dello studio vi aspettano sabato 1 febbraio, dalle 16.00, per celebrare insieme il primo anno di attività e per offrire una consulenza gratuita che potrebbe rivelarsi il primo passo di un percorso personale o per sciogliere alcuni dubbi. Per maggiori informazioni e per prenotare il tuo appuntamento, scrivi a studioalmaempoli@gmail.com

Studio Alma Empoli

Via XI Febbraio, 143 - Empoli

Dott.ssa Irene Fontanarosa, psicologa psicoterapeuta, 3387002158

Dott.ssa Ginevra Lassi, psicologa psicoterapeuta, 3397177283

Dott.ssa Eleonora Pianigiani, pedagogista, 3381691476

studioalmaempoli@gmail.com

www.studioalmaempoli.it